Đội bóng của Huỳnh Như vô địch giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 là màn so tài đáng chú ý giữa Hà Nội I và TPHCM. Hà Nội I không có được sự phục vụ của Phạm Hải Yến vì chấn thương còn TPHCM có trong tay đội hình gồm nhiều trụ cột như Huỳnh Như, Gabriel, Thu Xuân…Sau tiếng còi khai cuộc, chính Hà Nội I mới là những người chơi tốt hơn.

Huỳnh Như trong vòng vây cầu thủ Hà Nội I (Ảnh: VFF).

Bất chấp việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải, Hà Nội I vẫn là đội tự tin triển khai bóng và phối hợp ấn tượng ở khu vực giữa sân. TPHCM chấp nhận chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi các pha phản công hoặc tình huống cố định để ghi bàn.

Trong 45 phút đầu tiên, TPHCM để lại dấu ấn bằng cú sút phạt đưa bóng đi dội xà ngang của Trần Thị Thu Xuân - người vừa giành huy chương vàng SEA Games 33 ở môn futsal. Trong khi đó, Hà Nội I có quyền nuối tiếc với những cơ hội mà Bùi Thị Thương và đồng đội tạo ra nhưng lại không thể tận dụng.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của TPHCM. Công bằng mà nói, nỗ lực của Ngân Thị Vạn Sự ở khu trung tuyến giúp đội bóng thủ đô chiếm ưu thế lớn. Ngay cả ngoại binh Gabriel cũng không thể cải thiện thế trận cho TPHCM. Tuy nhiên, đây không phải ngày hàng công của Hà Nội I có được sự hiệu quả cần thiết.

Sau 90 phút thi đấu chính thức bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Đẳng cấp của những ngôi sao dự World Cup giúp TPHCM tạo nên khác biệt. TPHCM thắng đối thủ 3-0 sau loạt sút luân lưu và giành chức vô địch của giải.

TPHCM ăn mừng chức vô địch (Ảnh: VFF).

Trận tranh giải ba là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam. Thời tiết nắng nóng trong những ngày vừa qua ở miền Bắc ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Hai đội không thể tấn công liên tục với cường độ cao nhằm tránh rơi vào trạng thái bào mòn thể lực.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Phong Phú Hà Nam chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự và tích cực đeo bám đối phương. Tuyển thủ quốc gia Trần Thị Duyên chứng tỏ vai trò của mình khi cô chỉ huy hàng thủ, tích cực đeo bám đối phương khiến Thái Nguyên T&T gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, các pha bóng phản công của họ lại chưa mang đến hiệu quả.

Bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên T&T trông chờ nhiều vào khả năng hỗ trợ tấn công của Mỹ Anh cũng như sự đột biến của Bích Thùy. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ đến từ pha dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang của Rebecca. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thái Nguyên T&T giành vị trí thứ 3 chung cuộc (Ảnh: VFF).

Bước sang hiệp 2, khác biệt đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao. Phút 49, Bích Thùy đi bóng kĩ thuật vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền để Ngọc Minh Chuyên dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Trong thế bị dẫn bàn, Phong Phú Hà Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không hiệu quả. Hàng thủ Thái Nguyên T&T chơi tập trung và bảo vệ thành công chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành hạng ba của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.