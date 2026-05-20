Đội vô địch bóng đá nữ quốc gia sẽ dự giải châu Á mùa giải tới

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có sự tham dự của 7 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TPHCM I và TPHCM II.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 20/6 đến 19/7, trong khi lượt về sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 21/8.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các CLB châu Á mùa giải 2027-2028.

Theo kết quả bốc thăm, lượt đấu đầu tiên vào ngày 20/6 sẽ là cuộc tranh tài giữa Thái Nguyên T&T gặp Phong Phú Hà Nam, đương kim vô địch TPHCM I gặp TPHCM II và Hà Nội I gặp Hà Nội II.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF cho biết trong suốt chặng đường 15 năm qua, Thái Sơn Bắc không chỉ là nhà tài trợ cho giải nữ vô địch quốc gia (VĐQG) mà còn là đối tác luôn chia sẻ với VFF tầm nhìn phát triển bóng đá nữ theo hướng ổn định, chuyên nghiệp và bền vững, tạo thêm động lực để các câu lạc bộ đầu tư, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thi đấu và phát triển cho các nữ cầu thủ.