Đội bóng bàn CAND - T&T sẽ tập huấn nước ngoài, kỳ vọng nâng cao thành tích

Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group đã diễn ra vào chiều 24/4 tại Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội chủ trì buổi lễ.

Sự kiện đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược huy động nguồn lực xã hội cho phát triển thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch T&T Group cho biết: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, thể thao CAND không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, mà còn bồi đắp ý chí, kỷ luật, bản lĩnh và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Trong khuôn khổ hợp tác lần này, chúng tôi xác định rõ mục tiêu là đồng hành cùng Hiệp hội trong việc phát triển phong trào thể thao, nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, thi đấu; qua đó góp phần nâng tầm thành tích của thể thao CAND, hướng tới khả năng cạnh tranh sòng phẳng tại các đấu trường quốc tế, đóng góp ngày càng lớn vào thành tích chung của thể thao Việt Nam".

Theo ông Đỗ Vinh Quang, thực tiễn triển khai trong thời gian qua, đặc biệt thông qua mô hình Câu lạc bộ Bóng bàn CAND - T&T đã cho thấy rõ hiệu quả của mô hình phối hợp giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp. Với định hướng đúng và cách làm bài bản, thể thao hoàn toàn có thể phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

"Ngay sau lễ ký kết, các đơn vị đầu mối của hai bên sẽ khẩn trương hoàn thiện các phụ lục, thủ tục và kế hoạch triển khai chi tiết; xác định rõ đầu việc, tiến độ và cơ chế phối hợp; ưu tiên sớm triển khai các nội dung hỗ trợ hoạt động thường xuyên, công tác đào tạo, tập huấn và các nhiệm vụ thể thao trọng điểm trong năm 2026.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của hai bên và sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thỏa thuận hôm nay sẽ mở ra một chặng đường hợp tác mới, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thể thao CAND và cho cộng đồng", Phó Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Thỏa thuận được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật và nhu cầu hợp tác thực tế, gồm nhiều nội dung cụ thể. Trọng tâm là việc T&T Group đồng hành, hỗ trợ tài chính và nguồn lực cho các hoạt động lớn của Hiệp hội trong năm 2026, từ công tác tổ chức giải đấu đến đào tạo, tập huấn và nâng cao chuyên môn cho vận động viên.

Trong kế hoạch, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như hỗ trợ Đoàn Thể thao CAND tham dự các sự kiện quốc tế, gồm Đại hội Thể thao châu Á tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao Cảnh sát, cứu hộ khu vực châu Á - châu Đại Dương tại Australia.

Bên cạnh đó là các chương trình huấn luyện chuyên sâu cho đội tuyển, tiêu biểu như kế hoạch tập huấn cho câu lạc bộ bóng bàn CAND - T&T tại Trung Quốc.

T&T Group trao thưởng 1,3 tỷ đồng cho đội bóng bàn CAND - T&T sau thành tích ở giải bóng bàn toàn quốc 2025 (Ảnh: VA).

Trên thực tế, mô hình hợp tác giữa hai bên từ năm 2024 đã mang lại những kết quả cụ thể. Ở môn bóng bàn, đội CAND - T&T liên tục cải thiện thành tích khi giành 2 huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia 2024; 3 huy chương vàng ở mùa giải 2025 và dẫn đầu toàn đoàn. Ở hệ thống trẻ, đội duy trì vị trí số 1 tại các giải thiếu niên và nhi đồng toàn quốc trong hai năm liên tiếp.

Ngoài bóng bàn, sự đồng hành của T&T Group còn góp phần tổ chức thành công các giải đấu mang tính đối ngoại, đồng thời hỗ trợ đoàn thể thao CAND giành tổng cộng 25 huy chương tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới, trong đó có 15 huy chương vàng.