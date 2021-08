Djokovic lại bị chỉ trích sau cú sốc tại Olympic Tokyo

Dân trí Nhà báo nổi tiếng Greg Couch chỉ trích tay vợt Novak Djokovic sau hành động đập vợt và bỏ nội dung HCĐ đôi nam nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Sau khi thua trận tranh HCĐ nội dung đơn nam môn quần vợt, Djokovic đập và ném vợt, thậm chí quyết định rút lui khỏi trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ vì chấn thương ở vai trái.

Nhà báo thể thao nổi tiếng Greg Couch của tờ The Blaze (Mỹ) chỉ trích tay vợt người Serbia đã đi ngược với tinh thần Olympic: "Djokovic có nghĩ về cảm xúc của người đồng đội nữ Nina Stojanovic?

Djokovic bị chỉ trích vì đi ngược với tinh thần thể thao ở Olympic Tokyo.

Dường như anh ta vẫn còn tức giận vì thất bại ở nội dung đơn nam, quyết định mang tính cá nhân đó đi ngược với tinh thần Olympic. Liệu đây có phải cách ứng xử phù hợp của tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại".

Sau thất bại ở Olympic Tokyo, Djokovic đã xin lỗi về hành động mất bình tĩnh và giải thích lý do rút khỏi trận tranh HCĐ đôi nam nữ, do kiệt sức khi phải thi đấu dưới thời tiết nóng bức đến 40 độ C tại Nhật Bản.

Djokovic chia sẻ: "Đó là một cảm xúc bộc phát của tôi. Tôi đã thực sự căng thẳng ở thời điểm ấy. Đó không phải là lần đầu tiên tôi làm như vậy và có lẽ nó cũng không phải là lần cuối cùng.

Tất nhiên, tôi hiểu rằng đó là hành động không đẹp nhưng đó là một phần tính cách của tôi. Vì vậy, tôi muốn xin lỗi về hành động của mình. Tuy nhiên, mong mọi người hiểu cho tôi. Bất cứ ai cũng có những giây phút mất kiểm soát.

Tôi đã thi đấu không tốt trong cả hai trận bán kết và tranh hạng ba đơn nam. Tôi dường như đã cạn kiệt cả về tinh thần lẫn thể chất, nên không thể tiếp tục trận đấu đôi nam nữ cho đoàn thể thao Serbia".

Thùy Anh