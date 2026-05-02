Đình Bắc lại ghi bàn, CLB Công an Hà Nội thẳng tiến đến ngôi vô địch

Trận đấu trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) tiếp tục chứng kiến phong độ rực sáng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Tiền đạo Đình Bắc góp công vào chiến thắng của CLB CAHN trước đội Hải Phòng (Ảnh: CLB CAHN).

Dù phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng CLB CAHN vẫn được đánh giá cao hơn, dựa vào dàn cầu thủ ngôi sao có mặt trong đội hình. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là mũi nhọn rất lợi hại của đội khách.

Phút 31, Đình Bắc phối hợp nhỏ với đồng đội, anh “gặt” qua 2 hậu vệ đối thủ đứng ngay trước mặt, trước khi Đình Bắc sút bóng rất hiểm từ khoảng 16m, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Phút 40, Hải Phòng suýt nữa có bàn thắng san bằng tỷ số. Từ khoảng 30m, Hữu Sơn sút bóng rất căng, bóng khẽ chạm mép trên xà ngang, trước khi đi ra ngoài.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, Hải Phòng càng thêm tiếc nuối, bởi họ bị thủng lưới lần thứ 2 ở phút bù giờ thứ nhì của hiệp thi đấu thứ nhất.

Adou Minh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN (Ảnh: CLB CAHN).

Trong pha bóng này, Lê Văn Đô đi bóng vượt qua một hậu vệ đội Hải Phòng, trước khi anh căng ngang loại luôn thủ môn Nguyễn Đình Triệu của đội chủ nhà. Trung vệ Việt kiều Adou Minh lao vào đón đường chuyền này, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN.

Chiến thắng này giúp cho CLB CAHN vững vàng ở ngôi đầu bảng V-League. Họ có 54 điểm sau 21 trận, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 12 điểm, dù thi đấu nhiều hơn đối phương một trận.

Ở các cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay (2/5) ở vòng 21 LPBank V-League 2025-2026, CLB PVF-CAND hòa 0-0 với CLB Hà Tĩnh. Trận hòa này giúp cho PVF-CAND có 14 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng một điểm.

Trong khi đó, ở sân Gò Đậu (TPHCM), CLB Becamex TPHCM hòa đội Thanh Hóa 1-1. Bàn thắng của đội chủ nhà được ghi ở phút 11, do công của Ngô Tùng Quốc. Còn người gỡ hòa cho CLB Thanh Hóa sau đó chỉ một phút là Nguyễn Ngọc Mỹ, đây là tiền đạo tuyển thủ U23 Việt Nam.