Đình Bắc nói điều bất ngờ về cú hat-trick tại V-League

Tối 26/4, trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội có chiến thắng dễ dàng trước SL Nghệ An, thuộc vòng 20 V-League 2025-2026. Trong trận thắng này, tiền đạo Đình Bắc lập hat-trick. Anh đang đạt phong độ cực ấn tượng khi 4 trận liên tiếp đều ghi bàn (7 bàn).

Đình Bắc tỏa sáng trong trận thắng CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Trước trận đấu này, Ban huấn luyện cũng như toàn đội đề ra là chúng tôi có 7 trận chung kết. Và CLB Công an Hà Nội phải cố gắng từng trận, không vội nghĩ đến những trận sau. Chiến thắng hôm nay chính là món quà mà CLB Công an Hà Nội muốn dành tặng cho người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ đội bóng”.

Chia sẻ về cú hat-trick đầu tiên của mình tại V-League, Đình Bắc cho biết: "Như mọi người thấy, đây là cú hat-trick đầu tiên của tôi. Và bản thân tôi rất vui mừng vì toàn đội đã trao cho tôi cơ hội thực hiện quả penalty. Tôi xin cảm ơn tất cả".

Với chiến thắng 4-2 trước SL Nghệ An, CLB Công an Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 51 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Thể Công Viettel tới 9 điểm. Đội bóng ngành công an đang đứng trước cơ hội rất lớn giành chức vô địch mùa giải năm nay.

"Bây giờ chúng tôi chỉ đang cố gắng từng trận đấu một thôi, chưa nghĩ tới danh hiệu gì. Và toàn đội sẽ chơi những trận đấu hết mình để cống hiến những gì tốt nhất cho người hâm mộ”, Đình Bắc khẳng định.

Trong khi đó, HLV Polking hết lời khen ngợi học trò: “Các bạn đã thấy màn trình diễn của Đình Bắc. Cậu ấy chắc chắn là một viên ngọc quý. Nhưng viên ngọc này cần thời gian để mài giũa.

HLV Polking hài lòng về màn trình diễn của Đình Bắc (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tôi nói điều này từ nhiều tháng trước rằng Đình Bắc còn có thể tốt hơn rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc khi có cậu ấy trong đội hình, nhưng Đình Bắc cần lặp lại những màn trình diễn như hôm nay thêm nhiều lần nữa".

Đánh giá thêm về trận thắng trước SL Nghệ An, thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội nói: “Tôi luôn hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Họ làm rất tốt công việc của mình. Tuy nhiên, ở một tình huống phạt góc, chúng tôi cần phải có trách nhiệm hơn. Đó là sai lầm xảy ra ở cuối hiệp một.

Chúng ta không bao giờ được phép mất tập trung. Khi đang hoàn toàn kiểm soát trận đấu mà để thủng lưới hai bàn là điều không nên xảy ra. Tuy vậy, đây không phải lúc để chỉ trích bất kỳ ai. Chúng tôi đang làm việc rất tốt và đi đúng hướng”.