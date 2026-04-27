Ghi 7 bàn trong 4 trận đấu, Đình Bắc khẳng định giá trị

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng tại giải bóng đá vô địch quốc gia, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc liên tục ghi bàn ở các vòng đấu gần nhất.

Ngôi sao đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) ghi đến 7 bàn thắng trong 4 trận đấu gần nhất. Cụ thể, Đình Bắc ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-1 của CLB CAHN trước SHB Đà Nẵng ở vòng 17, anh ghi một bàn trong trận CLB CAHN hòa 1-1 với PVF-CAND ở vòng 18.

Đình Bắc tìm lại được tốc độ và cảm giác ghi bàn tốt nhất (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau đó, Đình Bắc ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 của CLB CAHN trước CLB Công an TPHCM ở vòng 19. Đến vòng 20 diễn ra tối 26/4, Đình Bắc lập hattrick, giúp CLB CAHN thắng SLNA 4-2.

Đây cũng là toàn bộ số bàn thắng của Đình Bắc tại V-League 2025-2026, đồng nghĩa là Vua phá lưới của giải U23 châu Á đã không ghi bàn ở V-League đã hơn nửa năm nay, trải qua 16 vòng đấu “tịt ngòi”.

Có một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Đầu tiên, khi V-League khởi đầu hồi giữa tháng 8/2025, Đình Bắc chưa hay như bây giờ. Thời điểm đó, cầu thủ của CLB CAHN chỉ mới là dạng tiền đạo giàu tiềm năng, chứ chưa phải cầu thủ ngôi sao.

Tiền đạo của CLB CAHN ghi đến 7 bàn trong 4 vòng đấu liên tiếp gần nhất (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thậm chí, trước giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 năm ngoái, nhiều người còn lo ngại rằng đội U23 Việt Nam không có tiền đạo giỏi, sau chấn thương rất nặng của Bùi Vĩ Hào. Bản thân Đình Bắc cũng chỉ ghi được 2 bàn ở giải đấu ấy, ngang với trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.

Đến tận gần cuối năm 2025, Đình Bắc mới dần bộc lộ những kỹ năng tốt của mình, cùng phẩm chất ngôi sao. Anh rực sáng tại SEA Games 33 diễn ra hồi tháng 12/2025 (ghi được 3 bàn thắng) và giải U23 châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 1 (ghi được 4 bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới).

Thế nhưng, khi trở về với CLB CAHN, Đình Bắc có dấu hiệu quá tải vì phải căng sức ở hai giải đấu liên tiếp vừa nêu. Một số thời điểm, HLV Mano Polking của CLB không sử dụng Đình Bắc trong đội hình chính thức, với mục đích giúp cầu thủ này dần hồi phục thể lực, tránh nguy cơ quá tải.

Chỉ đến khi thể lực được hồi phục hoàn toàn, khi ở vào trạng thái sung sức nhất ở các vòng đấu gần đây, Đình Bắc mới tìm lại cảm giác bóng, cảm giác không gian tốt nhất. Anh ghi đến 7 bàn thắng ở 4 vòng đấu liên tiếp gần nhất, khẳng định mình đã tìm lại đúng giá trị của một chân sút hàng đầu bóng đá nội.

Đình Bắc tìm lại phong độ cao ngay trước khi các đội tuyển Việt Nam có một loạt nhiệm vụ quan trọng ở phía trước (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Với 7 bàn thắng, Đình Bắc là cầu thủ sinh ra tại Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng nhất tại V-League 2025-2026, vượt qua 2 người đồng đội ở đội tuyển quốc gia là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình, 6 bàn) và Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TPHCM, 6 bàn).

Còn nếu tính chung các tuyển thủ quốc gia, chỉ có một người ghi nhiều bàn thắng hơn Đình Bắc tại V-League hiện nay, đó là Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC, 9 bàn).

Quan trọng hơn nữa, Đình Bắc tìm lại phong độ cao đúng thời điểm quan trọng nhất, khi CLB CAHN đang băng băng đến ngôi vô địch V-League còn đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tham dự một loạt giải đấu lớn, gồm AFF Cup 2026 (từ ngày 24/7 đến 26/8 và FIFA ASEAN Cup 2026 (từ ngày 21/9 đến 6/10).

Ngoài ra, Đình Bắc vẫn đủ tuổi tham dự nội dung bóng đá nam Asiad 20 (từ ngày 19/9 đến 4/10), trong trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam cần đến sự có mặt của anh.