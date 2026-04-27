Màn trình diễn đỉnh cao của Đình Bắc trong trận gặp Sông Lam Nghệ An

Tối 26/4, trận đấu thuộc vòng 20 V-League 2025-2026, giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Trước trận đấu này, đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Thể Công đã bị đối thủ cầm hòa 3-3, chính vì thế CLB CAHN hiểu rằng nếu có 3 điểm trước SLNA, họ sẽ bứt xa ở ngôi đầu bảng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc CAHN với lợi thế sân nhà ngay lập tức tràn lên tấn công, liên tục dồn ép hàng thủ đội khách.

Thành quả ngay lập tức đến với đội bóng ngành Công an, phút 19 từ đường chọc khe tinh tế của Quang Hải, Stefan Mauk thoát xuống phá bẫy việt vị rồi đưa ra đường căng ngang vừa vặn để Đình Bắc đệm bóng mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng mở tỷ số, đội chủ nhà càng chơi càng hay. Phút 32, Quang Hải có đường chọc khe thông minh để Đình Bắc thoát xuống tung cú sút bằng chân trái nâng tỉ số lên 2-0 cho CAHN. Cũng chỉ ngay sau đó 5 phút, Minh Phúc tiếp tục ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Phút 45+3, Sông Lam Nghệ An được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Nguyễn Filip, Olaha bước lên và thực hiện thành công, hiệp 1 cũng khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về CLB CAHN.

Sang hiệp 2, CLB CAHN dù đã có kết quả tốt nhưng vẫn duy trì sức ép liên tục về phía khung gỗ của Cao Văn Bình.

Phút 52, Đình Bắc bị Lê Nguyên Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm, chính anh cũng là người bước lên thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Sau chuỗi trận dài tịt ngòi trước đó, Đình Bắc đang đạt phong độ rất cao với 7 bàn sau 4 trận liên tiếp.

HLV Mano Polking ôm lấy cậu học trò sau quả phạt đền.

Ở trận đấu này, Đình Bắc chơi bóng năng nổ, anh liên tục có những pha đi bóng qua người khiến cả khán đài phải trầm trồ, cầu thủ quê Nghệ An cũng tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự và phát triển bóng lên phía trên.

Phút 84, SLNA có thêm bàn gỡ do công của Olaha, thu ngắn cách biệt xuống còn 2-4. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ để đội bóng xứ Nghệ ngăn CLB CAHN có chiến thắng chung cuộc.

Thắng trận này, CLB CAHN có 51 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. CLB CAHN đã ở rất gần với ngôi vô địch V-League 2025-2026.