Điền kinh Việt Nam được tạo điều kiện để vươn tầm châu lục

Cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 đã chính thức khép lại chiều 24/11 tại Hà Nội, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình hoạch định chiến lược phát triển của điền kinh khu vực giai đoạn đến năm 2030.

Sự kiện do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đăng cai, với sự tham dự của Chủ tịch Điền kinh châu Á Dalan Jumaan Al-Hamad cùng các thành viên Hội đồng là lãnh đạo điền kinh hàng đầu đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Việc Việt Nam tổ chức thành công sự kiện quy mô châu lục tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Điền kinh Việt Nam trong hệ thống thể thao châu Á.

Chủ tịch Điền kinh châu Á Dalan Jumaan Al-Hamad phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: HT).

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Điền kinh châu Á nhấn mạnh đây là “thời điểm để Điền kinh châu Á tiến tới tương lai”, trong đó trọng tâm đặt vào triển khai sâu rộng Chiến lược phát triển điền kinh châu Á giai đoạn 2023-2030 với các mục tiêu rõ ràng theo từng giai đoạn.

Bên cạnh định hướng nâng cao vị thế của điền kinh châu Á trên bản đồ thể thao thế giới, chiến lược ưu tiên thu hút giới trẻ đến với môn thể thao cốt lõi của Olympic thông qua các mô hình phát triển phong trào trong trường học; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, huấn luyện và tổ chức thi đấu; đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác với Điền kinh Thế giới (World Athletics) để vượt qua thách thức chung và đạt được kết quả bền vững vào năm 2030.

Chủ tịch Điền kinh châu Á khẳng định, việc có tới 60% vận động viên điền kinh trẻ trên thế giới đến từ châu Á, cho thấy tiền đề phát triển của Điền kinh châu Á trong nhiều thập niên tới.

Đại diện chủ nhà, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, thành viên Hội đồng Điền kinh châu Á, đã trình bày các đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển điền kinh Việt Nam. Các đề xuất trọng tâm gồm Phát triển điền kinh phong trào, Phát triển điền kinh thành tích cao.

Với nội dung Phát triển điền kinh phong trào, Việt Nam đề nghị Hội đồng Điền kinh châu Á hỗ trợ triển khai chương trình điền kinh trẻ em tại trường học trên quy mô toàn quốc và chuẩn hóa hệ thống thi đấu phong trào tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: HT).

Với nội dung Phát triển điền kinh thành tích cao, Việt Nam đề xuất Hội đồng Điền kinh châu Á giới thiệu các địa điểm tập huấn chất lượng cao, giới thiệu chuyên gia hàng đầu thế giới để đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể tham gia huấn luyện dài hạn, hướng tới mục tiêu giành HCV ASIAD, giải vô địch châu Á và đạt chuẩn Olympic.

Các đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận cao từ Chủ tịch và các thành viên hội đồng, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của điền kinh châu Á vào năng lực và quyết tâm của Việt Nam trong phát triển điền kinh.

Cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp, tạo dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển điền kinh của khu vực và khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ thống thể thao châu Á.