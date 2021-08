Điểm lại thành tích của 18 vận động viên Việt Nam ở Olympic Tokyo

Khác với Ánh Viên, VĐV Nguyễn Huy Hoàng giành vé tham dự Olympic Tokyo bằng chuẩn A trên đường đua xanh. Huy Hoàng xếp thứ 20/34 nội dung 800m tự do nam với thành tích 7:54.16 và xếp thứ 12/29 nội dung 1.500m tự do nam với thành tích 15:00.24. Dù không giành huy chương nhưng Huy Hoàng xếp đầu trong nhóm VĐV châu Á và đây là niềm hi vọng của Việt Nam ở Asiad sắp tới.