Dấu ấn Hoàng Thị Ngọc Hoa tại Tokyo Marathon 2025

Hoàng Thị Ngọc Hoa và cơ hội chinh phục Tokyo Marathon

Tokyo Marathon là một trong bảy giải chạy danh giá nhất thế giới, thu hút hàng chục nghìn vận động viên (VĐV) tham gia mỗi năm. Đây không chỉ là một cuộc đua về thể lực mà còn là thử thách tinh thần, là nơi những VĐV cống hiến hết mình để chạm tới giới hạn mới.

Hoàng Thị Ngọc Hoa - nữ vận động viên (VĐV) marathon của Việt Nam đã có cơ hội tranh tài tại giải đấu. Đến với tinh thần bền bỉ và nghị lực mạnh mẽ, cô không ngừng nỗ lực để vươn xa trên đấu trường quốc tế. Lần đầu tiên đặt chân đến Tokyo Marathon, Ngọc Hoa không chỉ thi đấu với mục tiêu cá nhân mà còn mong muốn truyền cảm hứng đến cộng đồng yêu chạy bộ.

Hoàng Thị Ngọc Hoa có mặt tại Tokyo tham gia giải chạy danh giá (Ảnh: Pocari Sweat).

Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục giữ vững phong độ tại giải Major Marathon lớn nhất châu Á

Hoàng Thị Ngọc Hoa đã hoàn thành cự ly 42,195km với thời gian 2 giờ 46 phút 55 giây, đứng thứ 47 chung cuộc tại nội dung marathon nữ. Đây là một kết quả đáng tự hào, chứng minh cho những tháng ngày tập luyện gian khổ trước giải đấu.

Khi cán đích, Ngọc Hoa vỡ òa trong cảm xúc. Niềm hạnh phúc không chỉ đến từ thành tích cá nhân, mà còn từ việc cô đã chinh phục được một trong những đường chạy danh giá bậc nhất thế giới. Sau cuộc đua, cô chia sẻ quá trình rèn luyện nghiêm túc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp cô đạt được thành công.

Hoàng Thị Ngọc Hoa chinh phục Tokyo Marathon 2025, đứng hạng 47 chung cuộc (Ảnh: Pocari Sweat).

Trong suốt hành trình thi đấu, Pocari Sweat đã trở thành người bạn đồng hành giúp cô bù nước kịp thời, đảm bảo thể lực bền bỉ suốt chặng đua, giúp cô hoàn thành tốt thử thách.

Hành trình tiếp nối sau Tokyo Marathon 2025

Sau Tokyo Marathon 2025, Ngọc Hoa không dừng lại mà tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp. Cô mong muốn tham gia thêm nhiều giải marathon quốc tế và cải thiện thành tích cá nhân.

"Tôi gửi lời cảm ơn đến Pocari Sweat - thương hiệu thức uống bổ sung ion đến từ tập đoàn dược phẩm hàng đầu Nhật Bản, đã đồng hành trên hành trình này. Với khả năng bù nước nhanh và bổ sung ion thiết yếu cho cơ thể, sản phẩm đã giúp tôi duy trì thể lực, đảm bảo phong độ tốt nhất từ quá trình tập luyện cho đến khi thi đấu", nữ VĐV nói.

Hướng về tương lai, Ngọc Hoa cho biết cô mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp "SWEAT For The BETTER" cùng Pocari Sweat Việt Nam, khuyến khích mọi người dám mơ ước, dám thử thách và không ngừng vươn lên để chinh phục giới hạn của chính mình.

Pocari Sweat là đối tác đồng hành 18 năm của Tokyo Marathon - một trong bảy giải chạy danh giá lớn nhất hành tinh. Giải đấu có tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt với 300.000 lượt đăng ký mỗi năm, nhưng chỉ có 38.000 suất tham dự. Năm nay, bên cạnh Hứa Thuận Long, Hoàng Thị Ngọc Hoa lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu danh giá này. Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai mà còn là minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm bền bỉ.

