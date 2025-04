Đánh bại Than Quảng Ninh, Hà Nội FC khởi đầu thuận lợi

Ngay ở vòng mở màn, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC đã phải gặp đội bóng nhiều duyên nợ Than Quảng Ninh - đội đang giữ Cúp QG và cũng vừa đánh bại CLB thủ đô ở trận Siêu Cúp QG hồi tháng 12. Trong 3 lần so tài, đọ trí gần nhất trên sân Hàng Đẫy, Than Quảng Ninh thắng cả 3 trước Hà Nội FC.

HLV Chu Đình Nghiêm của FC Hà Nội, ảnh: Minh Phương

Về lực lượng, Hà Nội FC chịu tổn thất rất lớn, thậm chí lớn chưa từng có trong số những lần gặp Than.QN. Cụ thể, Văn Quyết chấn thương, nghỉ dài hạn. Moses về nước phục vụ ĐT Uganda dự giải vô địch châu Phi; Thành Lương nhận thẻ đỏ ở trận cuối mùa trước và vắng mặt. Bên cạnh đó, việc HLV phó Văn Sỹ Sơn bị tước quyền chỉ đạo cũng là một mất mát không nhỏ với đội chủ nhà.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh cũng mất cầu thủ quan trọng, trong đó, Patiyo bị chấn thương, không tập luyện trong những ngày qua, Kizito về thi đấu ở giải vô địch châu Phi.

Trở lại trận đấu, cả hai đội đều chơi cởi mở ngay những phút đầu trận đấu. Ngay ở phút thứ 2, tỷ số được mở từ rất sớm cho Hà Nội nhờ cú sút xa quá đẹp mắt của Quang Hải. Trong tình huống này thủ thành Tuấn Linh đã bay hết cỡ nhưng không thể chạm tay vào bóng.

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, Nguyên Sa nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm từ đường nhả bóng lại bằng đầu của đồng đội. Tỷ số được cân bằng 1-1.

Cả hai đội đều đã chơi rất cống hiến, tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau. Phút thứ 9, Quang Hải thực hiện pha đá phạt nhưng không qua hàng rào, sau đó cú sút bồi của số 19 cũng không trúng khung thành. Ngay 1 phút sau, bóng được đưa vào lưới Hà Nội sau pha chạm bóng dễ dàng của Jardel, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

HLV Phan Thanh Hùng (trái) chỉ đạo học trò thi đấu, ảnh: Minh Phương

Phút 20, Pha nhả bóng tốt của Gonzalo tạo điều kiện để Quang Hải dứt điểm căng, nhưng Tuấn Linh đã đổ người cứu thua chịu phạt góc. Phút 25, sau pha treo bóng của đồng đội, Hoàng Vũ Samson có cơ hội rất tốt để dứt điểm, nhưng cú sút lại đưa bóng đi chệch cột dọc khá đáng tiếc.

Hà Nội chủ động chơi tấn công, trong khi Than Quảng Ninh chờ đợi sai lầm của đối thủ để tung đòn kết liễu.

Phút 31, trung vệ Silva bật cao đánh đầu tung lưới than Quảng Ninh từ quả phạt góc, 2-1 cho Hà Nội FC. Trước khi hiệp 1 khép lại, Samson nhận đường chọc khe của Gonzalo băng xuống, nhưng trước sự đeo bám của 1 hậu vệ Than Quảng Ninh, Samson đã sút ra ngoài.

Ngay đầu hiệp 2, Quang Hải lại có một siêu phẩm. Chân sút mang áo số 19 đưa bóng đi vào góc cao khung thành sau một pha đá phạt chếch bên phía cánh phải.

Phút 55, từ đường chuyền rất hay của Quang Hải, Samson băng lên dứt điểm căng trong tư thế đối mặt, nhưng bóng tìm đến đúng xà ngang.

Các cầu thủ FC Hà Nội (áo trắng) thi đấu với Than Quảng Ninh (áo đỏ), ảnh Minh Phương

Phút 64, Quách Tân có cú sút hiểm hóc để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho đội khách. Hai đội đang rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn.

Quang Hải suýt chút nữa có bàn thắng thứ 3 cho riêng mình, cũng từ một tình huống đá phạt chếch bên cánh phải ở phút 77. Dù dẫn trước nhưng Hà Nội FC vẫn là đội chủ động chơi tấn công.

Những phút cuối, cả hai đội đều chơi rất cố gắng nhưng tỷ số 3-2 nghiêng về Hà Nội FC vẫn được giữ nguyên.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Đại Đồng, Silva, Văn Dũng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thái Quý, Quang Hải, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Xuân Hùng, Ramon, Huy Cường, Thanh Hiền, Minh Tuấn, Hải Huy, Hồng Quân, Nguyên Sa, Xuân Tú, Jardel.

Thuỳ Anh