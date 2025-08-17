Đánh bại Lê Văn Tuần, Trần Ngọc Lượng giành đai vô địch

Tâm điểm sự kiện là hai trận tranh đai hạng 60kg nam và 52kg nữ, nơi những màn so găng đỉnh cao khiến cả khán đài như nín thở. Trần Ngọc Lượng - Lê Văn Tuần, hai ứng viên tranh đai hạng 60kg mang đến tất cả những gì tinh túy nhất ngay từ hiệp đấu đầu tiên.

Trần Ngọc Lượng (xanh) đánh bại Lê Văn Tuần (Ảnh: Nam Phương).

Những tổ hợp đòn đấm đá sấm sét của Lê Văn Tuần khiến Trần Ngọc Lượng gặp nhiều khó khăn trong thời điểm đầu trận. Tới hiệp 2, Ngọc Lượng thể hiện đẳng cấp của một kiện tướng Jujitsu quốc gia khi biến Văn Tuần là "nạn nhân" tiếp theo bị anh quần thảo dưới mặt sàn.

Tình huống quyết định xảy ra ở hiệp 3 khi cái chân trái của Lê Văn Tuần liên tiếp dính những đòn đá thấp của Trần Ngọc Lượng. Cú phang trụ quyết định từ Ngọc Lượng khiến Văn Tuần ôm chân đau đớn, ra hiệu với trọng tài và loạt đòn đánh bồi của Ngọc Lượng chỉ mang tính "thủ tục" để kết thúc trận đấu. Ngôi vương hạng 60kg nam gọi tên võ sĩ đã chờ đợi nó suốt một năm qua, Trần Ngọc Lượng.

Trận tranh đai vô địch hạng 52kg nữ giữa Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Lò Thị Phung đã diễn ra trái ngược với dự đoán của nhiều khán giả. Lò Thị Phung liên tục nỗ lực tìm cách giải quyết trận đấu bằng những cú quật ngã và cơ hội khóa siết. Lần đầu tiên, Quỳnh Hoa là người đầu tiên buộc Lò Thị Phung phải thi đấu quá phút thứ ba, và thậm chí là quá ba hiệp.

Những quyết định di chuyển và phòng thủ khéo léo của Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa giúp cô liên tục thoát được những tình thế hiểm nghèo. Đối mặt những pha rượt đuổi và cú tay sau rất nặng của Lò Thị Phung, Quỳnh Hoa duy trì thế phản công lùi để giành chiến thắng tính điểm đồng thuận sau 5 hiệp. Chủ nhân mới của chiếc đai vô địch hạng 52kg nữ gọi tên Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa.

Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa giành đai vô địch 52kg nữ (Ảnh: Nam Phương).

Điểm nhấn khác của Lion Championship 25 là màn MMA Duo, nơi cặp đôi Nguyễn Xuân Phương – Nguyễn Ngọc Thức đối đầu bộ đôi Nguyễn Tiến Long – Nguyễn Thành Thoan của Raptor MMA. Với đẳng cấp vượt trội, Xuân Phương và Ngọc Thức không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng, giành chiến thắng sau khi đối phương buộc phải dừng trận.

Ngoài ra, sự kiện còn chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn khác: Bạch Văn Nghĩa thắng điểm Trần Minh Nhựt ở hạng 60kg; Gulmamadov (Tajikistan) vượt qua Adel Iabbarov bằng điểm số đồng thuận ở hạng 65kg; Trần Trà My hạ knock-out võ sĩ Nga Karina Veis bằng cú lên gối ở hiệp 2 tại hạng 52kg; Đinh Văn Khuyến thắng điểm Nguyễn Thanh Duy ở hạng 56kg; Quảng Văn Minh vượt qua Phạm Thanh Ngân ở hạng 65kg; và Võ Tiến Đạt giành chiến thắng trước Lê Nguyên Phúc bằng điểm đồng thuận.