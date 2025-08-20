Cựu vô địch thế giới Karembeu ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam

Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á, tổ chức buổi họp báo trực tuyến cùng cựu danh thủ của CLB Real Madrid, cũng là nhà cựu vô địch World Cup 1998 cùng đội tuyển Pháp Christian Karembeu.

Karembeu vô địch World Cup 1998 cùng đội tuyển Pháp (Ảnh: Getty).

Trong buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến cách đây hai ngày, Christian Karembeu ấn tượng với sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam, ông tin vào sức hút của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, nơi có hai đội bóng được người hâm mộ Việt Nam rất yêu thích, gồm Real Madrid và FC Barcelona.

Karembeu nói: “Giải La Liga luôn sản sinh tài năng mới. Giải đấu này chắc chắn không giảm sức hút, dù không còn Messi và Ronaldo”.

“Trước họ, giải đấu từng có Maradona, Zidane, Ronaldo Nazario de Lima. Sau họ, chúng tôi có thêm Lamine Yamal, Bellingham, Mbappe, Rashford. La Liga luôn sản sinh ra thế hệ tài năng mới, và giải đấu vẫn duy trì sức hấp dẫn mạnh mẽ”, cựu danh thủ này nói thêm.

Bản thân Karembeu cũng hé lộ ông sẽ sớm quay lại Việt Nam, giao lưu với người hâm mộ bóng đá nước ta.

Trong khi đó, đại diện của giải La Liga tại Việt Nam, ông Pablo Casaos nhấn mạnh: “Việt Nam là một quốc gia rất quan trọng trong chiến lược phát triển tại tại châu Á của chúng tôi”.

“Việc tổ chức họp báo trực tuyến độc quyền cùng Karembeu thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi, trong việc gắn kết cùng người hâm mộ, truyền thông Việt Nam với giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha”, ông Pablo Casaos nói thêm.