Có hành động khiến cổ động viên cáu tiết, ngôi sao Man Utd lên tiếng

Sau trận thua 0-7 trước Liverpool, Wout Weghorst đã có hành động khiến cổ động viên Man Utd cáu tiết khi chạm vào biểu tượng "This is Anfield" trong đường hầm sân Anfield. Đây là hành động quen thuộc của những cầu thủ Liverpool. Do đó, việc cầu thủ Man Utd chạm vào biểu tượng này được xem là sự xúc phạm.

Wout Weghorst chạm vào biểu tượng "This is Anfield" trong đường hầm sân Anfield.

Hành động này thậm chí diễn ra ngay sau khi Man Utd vừa thua đậm. Điều đó khiến cho Wout Weghorst hứng chịu sự chỉ trích lớn từ người hâm mộ Quỷ đỏ.

Sau đó, tiền đạo người Hà Lan phải đứng ra giải thích. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Thông thường, tôi không bao giờ lên tiếng về vấn đề này trên mạng xã hội. Nhưng lần này, tôi cảm thấy mình phải làm rõ mọi việc. Vì với tôi, những cổ động viên Man Utd rất quan trọng.

Khi lên đội tuyển Hà Lan, tôi thấy Virgil van Dijk luôn chạm tay vào tấm biển bên trong đường hầm. Lẽ ra, tôi chạm tay vào tấm biển đó trước giống như Van Dijk để khích lệ tinh thần trước trận đấu.

Wout Weghorst thừa nhận muốn học tập theo hành động của... Van Dijk (Ảnh: Getty).

Từ khi còn nhỏ, tôi đã là cổ động viên của FC Twente. Giờ đây, tôi rất tự hào khi khoác lên mình chiếc áo của Quỷ đỏ. Sự tận hiến của tôi cho màu áo Man Utd là không thể bàn cãi. Trận đấu vừa rồi là ngày tồi tệ với chúng tôi.

Man Utd sẽ trở lại mạnh mẽ nhất có thể. Tôi và các đồng đội rất muốn đưa Man Utd về quỹ đạo chiến thắng và cố gắng hoàn toàn những mục tiêu trong mùa giải này".

Vào lúc 03h00 đêm nay (10/3), Man Utd sẽ chạm trán với Real Betis ở lượt đi vòng 1/8 Europa League. Quỷ đỏ đang rất muốn giành chiến thắng để làm quà cho cổ động viên sau thất bại 0-7 trước Liverpool.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Man Utd từng thi đấu giao hữu với Real Betis. Đó là trận đấu mà Quỷ đỏ đã thất bại với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, tính chất của trận đấu ở Europa League khác rất nhiều.