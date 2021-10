Cổ động viên Việt Nam không được vào sân ở trận gặp Trung Quốc

Dân trí Các cổ động viên sẽ không được vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận gặp Trung Quốc ngày 7/10 tới. Đây thực sự là điều rất đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam.

Dù đá trên sân trung lập ở UAE nhưng với tư cách là đội chủ nhà, Trung Quốc đưa ra khá nhiều yêu cầu với ban tổ chức liên quan đến trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam ngày 7/10.

Trong quyết định mới nhất, phía Trung Quốc đã không cho các cổ động viên (CĐV) được vào sân cổ vũ trận đấu tới. Chỉ có những người làm nhiệm vụ, giới truyền thông mới được phép vào sân.

Được biết, đội tuyển Trung Quốc đã chơi cả hai trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên các sân không khán giả. Hai trận đấu của họ trên sân Khalifa ở Qatar hồi tháng 9 diễn ra trong điều kiện khép kín. Điều này tiếp tục được áp dụng ở cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam tại UAE.

CĐV Việt Nam không được vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo.

Bên cạnh việc lo ngại dịch Covid-19, thì phía Trung Quốc dường như cũng không muốn đội tuyển Việt Nam nhận sự cổ vũ từ các CĐV. Ở các trận đấu diễn ra ở UAE tại VCK Asian Cup 2019 và mới đây là vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, các khán đài luôn tràn ngập CĐV áo đỏ đang sinh sống và làm việc ở Dubai.

Như vậy, các CĐV Việt Nam sẽ không thể trực tiếp đến sân Sharjah tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận đấu quan trọng sắp tới. Tất cả đành phải ở nhà xem trận đấu qua ti vi, như các CĐV ở quê nhà Việt Nam.

Phía Trung Quốc đang làm tất cả để có thể chơi tốt ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã đấu tranh để AFC lùi thời gian tổ chức trận đấu với đội tuyển Việt Nam tới 2 tiếng. Theo đó, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào 21h00 ngày 7/10 giờ địa phương, tức 0h00 ngày 8/10 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển Việt Nam không cần phải tập luyện vào khung giờ thi đấu.

Lý do được đưa ra là bởi thi đấu vào khung giờ cũ, các cầu thủ Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết nóng. Điều đáng nói là so với đội tuyển Việt Nam chỉ tập luyện 7 ngày ở UAE, thì Trung Quốc đã ăn tập ở đây được một tháng.

Tuy nhiên, việc đội tuyển Trung Quốc yêu cầu đổi giờ thi đấu chắc chắn cũng không gây khó cho đội tuyển Việt Nam, khi thầy trò HLV Park Hang Seo đã quen với việc thi đấu ở khung giờ muộn. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Quang Hải và các đồng đội từng thi đấu vào lúc 23h45.

Do đã được trải nghiệm tập luyện và thi đấu trong khoảng thời gian nắng nóng cao điểm của UAE, nên các cầu thủ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để làm quen trở lại với điều kiện thời tiết nơi đây.

Đó cũng là lý do ở hai buổi tập vừa qua, đội tuyển Việt Nam không cần phải tập muộn vào khung giờ thi đấu, mà ra sân vào lúc 19h (giờ địa phương).

Theo VFF, hiện tại, thời tiết UAE đã trở nên dễ chịu hơn nhiều so với hồi tháng 6 khi đội tuyển Việt Nam thi đấu. Nền nhiệt trung bình chỉ khoảng 30 độ C và cao nhất cũng không quá 36 độ C.

Đó cũng chính là lý do UAE lựa chọn thời điểm này để tăng cường các hoạt động đón du khách từ khắp nơi trên thế giới cũng như tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội.

H.Q