CLB Công an Hà Nội thắng ở ngày nhận cúp, HAGL trụ hạng thành công

Trận đấu giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Hà Nội FC trên sân Pleiku (Gia Lai) tối nay (31/5) diễn ra khá hấp dẫn. Hà Nội FC đang chạy đua vào top 3, trong khi HAGL muốn có 3 điểm để trụ hạng.

Trận đấu giữa HAGL (áo vàng) và Hà Nội FC diễn ra rất sôi nổi (Ảnh: HAGL FC).

Phút 40, tỷ số được mở cho đội khách. Đón bóng từ pha làm tường của đồng đội, tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên tung cú sút cực hiểm từ khoảng 18m, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, ghi bàn giúp Hà Nội FC dẫn trước 1-0.

Đầu hiệp hai, HLV Lê Quang Trãi của HAGL tung 2 tiền đạo Trần Gia Bảo và Conceicao vào sân. Sự có mặt của 2 cầu thủ này giúp cho thế tấn công của đội bóng phố núi khác hẳn.

HAGL chính thức trụ hạng (Ảnh: HAGL FC).

Phút 59, Trần Gia Bảo phá bẫy việt vị, anh lao xuống bên cánh phải. Pha căng ngang của Gia Bảo rất khó chịu, khiến cho trung vệ Thành Chung bên phía Hà Nội FC trong nỗ lực phá bóng vô tình đá phản lưới nhà. HAGL gỡ hòa 1-1.

Phút 80, “thần đồng” của bóng đá Việt Nam là Trần Gia Bảo một lần nữa tỏa sáng. Anh đi bóng vượt qua Xuân Mạnh của Hà Nội FC, trước khi Gia Bảo đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn trong pha đối mặt, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL.

CLB CAHN đánh bại Becamex TPHCM trong ngày nhận cúp vô địch (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chưa dừng lại tại đây, đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, HAGL lại phá bẫy việt vị. Lần này Conceicao sút bóng tung lưới Hà Nội FC, ấn định tỷ số 3-1 cho đội bóng của bầu Đức.

Thắng trận này, HAGL có 26 điểm, hơn đội xếp áp chót bảng xếp hạng V-League (vị trí phải đá trận play-off giữ hạng) là Becamex TPHCM 5 điểm, trong khi giải chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. HAGL chính thức trụ lại ở V-League.

Trong khi đó, Hà Nội FC có 45 điểm, kém CLB Ninh Bình 3 điểm. Hà Nội FC tạm mất vị trí thứ 3 về tay Ninh Bình.

CLB CAHN san bằng kỷ lục về điểm số với Hà Nội FC ở mùa giải 2018 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở cặp đấu diễn ra cùng thời điểm tại vòng 25 LPBank V-League 2025-2026, CLB CAHN thắng Becamex TPHCM 2-1, trên sân Hàng Đẫy. Đội tân vô địch V-League có 64 điểm, san bằng kỷ lục về điểm số với Hà Nội FC ở mùa giải năm 2018.

Trên sân Gò Đậu (TPHCM), đội nhì bảng Thể Công Viettel hòa 1-1 với CLB Công an TPHCM. Đây là trận đấu mà Tiến Linh ghi bàn gỡ hòa cho CLB Công an TPHCM. Đây là pha ghi bàn thứ 5 của Tiến Linh tại V-League năm nay.

CLB CAHN chính thức nhận cúp vô địch V-League 2025-2026 (Ảnh: CAHN FC).

Còn trên sân Thanh Hóa, CLB Ninh Bình vượt qua CLB Thanh Hóa với tỷ số 2-0, qua đó tạm thời giành lại vị trí thứ 3 từ tay Hà Nội FC.