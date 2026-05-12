Chuyên gia: “Bài học từ trận thua Hàn Quốc sẽ giúp U17 Việt Nam thắng UAE”

Ngoài cương vị Phó Chủ tịch AFF, ông Dương Vũ Lâm còn từng có thời gian giữ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Lâm tường tận bóng đá nước nhà và bóng đá quốc tế.

Vị chuyên gia này chỉ ra những ưu và nhược điểm của đội tuyển U17 Việt Nam trong 2 trận đấu đã qua của chúng ta ở vòng bảng giải U17 châu Á 2026. Đồng thời, ông Dương Vũ Lâm hiến kế để đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) vượt qua U17 UAE vào rạng sáng 14/5 tới đây (theo giờ Việt Nam).

Chuyên gia Dương Vũ Lâm trao đổi với phóng viên Dân trí, phân tích về đội bóng trẻ của chúng ta và về các đối thủ.

Ông Dương Vũ Lâm (phải) từng giữ vị trí PCT AFF và PCT VFF (Ảnh: T.H).

Đội hình lùi quá thấp ở những phút cuối trận gặp U17 Hàn Quốc

Ông đánh giá thế nào về trận đấu của U17 Việt Nam mới đây, vì sao chúng ta lại thua đậm U17 Hàn Quốc đến vậy?

- Thật ra, như tôi đã từng nói trước khi trận đấu bắt đầu, trình độ nói chung của bóng đá Hàn Quốc cao hơn hẳn bóng đá Việt Nam, công tác đào tạo trẻ của họ cũng rất tốt. Đội tuyển U17 Hàn Quốc dự giải năm nay không phải đội yếu. Họ đầy quyết tâm tranh vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup U17, điều đó càng khiến cho họ thêm mạnh mẽ.

Còn về cụ thể nguyên nhân dẫn đến chuyện U17 Việt Nam liên tục để thủng lưới trong những phút cuối, đầu tiên là vì nền tảng thể lực của cầu thủ U17 Việt Nam không bằng nền tảng thể lực của U17 Hàn Quốc.

Thứ hai, khi mà chiến thắng đang đến rất gần với các cầu thủ trẻ của chúng ta, việc họ để thủng lưới ở gần cuối trận, với bàn gỡ hòa của đối phương ghi ở phút 84 khiến các cầu thủ tiếc nuối, xuống tinh thần. Với các cầu thủ trẻ, khi tâm lý bị ảnh hưởng, khi xuống tinh thần, họ bị “tuột” rất nhanh. U17 Việt Nam thua liên tiếp 4 bàn trong ít phút là vì vậy.

Còn về lối chơi thì sao? U17 Việt Nam liệu đã chơi tốt trước U17 Hàn Quốc?

- Chúng ta chơi tốt trong hiệp một. Khi đó, các cầu thủ dù thi đấu phòng ngự phản công, nhưng khi có cơ hội, họ dám cầm bóng tấn công, kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ để đưa bóng sang phần sân đối phương.

U17 Việt Nam thi đấu tốt trước U17 Hàn Quốc trong hiệp một, nhưng để mất thế trận ở những phút cuối hiệp hai (Ảnh: AFC).

Nhưng trong những phút cuối hiệp hai, U17 Việt Nam không còn duy trì được lối chơi nói trên. Chúng ta đá với đội hình quá thấp trong khoảng thời gian cuối trận, có lẽ vì tâm lý sợ bị gỡ hòa của các cầu thủ.

Ở thời điểm chúng ta chơi với đội hình lùi thấp, không còn phối hợp nhỏ để đưa bóng lên phía trên, thay vào đó là các tình huống phá bóng vội vã ra xa khung thành, U17 Hàn Quốc mới dồn ép dữ dội. Sức ép này khiến hàng thủ U17 Việt Nam dần không chịu nổi áp lực liên tục của đối phương, trước khi hàng thủ của chúng ta tan vỡ. Đây là bài học mà toàn đội cần rút kinh nghiệm.

U17 UAE giàu kỹ thuật, nhưng vẫn có nhược điểm

Có nghĩa là điều này cần thay đổi trong trận gặp U17 UAE vào rạng sáng 14/5 tới đây?

- Nếu đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu như trong trận đấu với U17 Yemen ở lượt trận đầu tiên, hoặc giống như cách chúng ta chơi ở hiệp một trận gặp U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ có cơ hội giành chiến thắng.

Ở đây, U17 Việt Nam không nên vội vàng đá đôi công với U17 UAE, vì đối thủ có tố chất tốt hơn cầu thủ Việt Nam. Nếu đá theo kiểu đôi công, đua sức với đối phương, thể lực của cầu thủ U17 Việt Nam dễ bị bào mòn, chúng ta sẽ gặp bất lợi.

Chúng ta vẫn sẽ chơi phòng ngự phản công, nhưng đội hình không nên lùi quá thấp. Khi có bóng, cầu thủ U17 Việt Nam cần phát huy khả năng kiểm soát bóng của mình.

U17 Việt Nam cần phát huy khả năng kiểm soát bóng (Ảnh: VFF).

Chúng ta phải có những pha phản đòn khi có cơ hội, đối thủ mới luôn phải ở trong tình trạng đề phòng chúng ta, họ sẽ không dám đẩy đội hình lên quá cao, từ đó áp lực dồn lên hàng thủ của U17 Việt Nam sẽ được giảm đi đáng kể.

Về đối thủ U17 UAE, ông đánh giá đội này như thế nào?

- Về cơ bản, lối đá của U17 UAE tương tự như lối đá của U17 Yemen. Thậm chí, so về mặt kỹ thuật, cầu thủ U17 UAE còn có kỹ thuật tốt hơn cầu thủ U17 Yemen. Tuy nhiên, về độ lì lợm, máu lửa, về quyết tâm giành chiến thắng, cầu thủ trẻ Yemen lại nhỉnh hơn.

U17 UAE cũng có hầu hết những nét đặc trưng của các đội tuyển UAE nói riêng, của các đội bóng Tây Á nói chung. Khi hưng phấn, cầu thủ của họ thi đấu rất ngẫu hứng, có thể thực hiện những động tác rất khó, làm chao đảo hàng thủ đối phương.

Nhưng khi mất đi sự hưng phấn, khi buộc phải thi đấu trong trạng thái ức chế tâm lý, các cầu thủ UAE dễ mắc sai lầm, trước khi họ đánh mất thế trận và để lộ ra các khoảng trống để đối phương có thể khai thác. Chính vì thế, nhiệm vụ của U17 Việt Nam là phải khiến đối thủ ức chế, không cho U17 UAE chơi theo lối chơi ưa thích của họ.

Chờ đợi yếu tố bất ngờ từ băng ghế dự bị

Về vấn đề thể lực thì sao, U17 Việt Nam liệu có đủ sức để đá tốt trong trận đấu thứ 3 của mình tại giải năm nay, hay lại xuống sức ở cuối trận giống trận đấu với U17 Hàn Quốc?

- Tôi cho rằng các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ hồi phục thể lực nhanh thôi. Riêng khó khăn về mặt thời tiết là khó khăn chung của mọi đội bóng. Khí hậu mùa hè ở khu vực Trung Đông (giải U17 châu Á 2026 được tổ chức tại Saudi Arabia) làm khó mọi cầu thủ trên toàn thế giới, chứ không riêng gì cầu thủ Việt Nam.

U17 Việt Nam sẽ có chiến thắng? (Ảnh: VFF).

Điều quan trọng, như tôi đã nói, đó là cách chúng ta áp dụng chiến thuật cho trận đấu sắp diễn ra. Nếu chiến thuật hợp lý, việc phân phối sức trong giờ bóng lăn sẽ tốt hơn, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ đủ sức trụ vững trước các cầu thủ U17 UAE.

Đừng quên chúng ta đang có lợi thế về mặt điểm số và tình thế ở lượt trận cuối. Nếu U17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa U17 Yemen, đội tuyển U17 Việt Nam chỉ cần hòa U17 UAE ở lượt trận cuối là U17 Việt Nam chắc chắn giành vé đi tiếp.

Dĩ nhiên, không đội bóng nào ra sân với tư tưởng chủ hòa, nhưng nói thế để thấy rằng đây là trận đấu mà U17 UAE mới là bên cần nôn nóng, chứ không phải U17 Việt Nam. Ngoài ra, nếu lực lượng của U17 Việt Nam đủ dày, cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ gia tăng.

Ông có thể nói rõ hơn về chuyện lực lượng, thưa ông?

- Một đội bóng muốn gây bất ngờ cho đối thủ, thì ngoài 11 vị trí chính thức, phải có thêm vài nhân sự khác ở trình độ tương đương.

Nếu có sự đồng đều, cơ hội chiến thắng của U17 Việt Nam sẽ tăng lên (Ảnh: VFF).

Điều này rất cần thiết, bởi khi cầu thủ từ băng ghế dự bị được tung vào sân, họ ít nhất phải giữ vững thế trận trên sân, hoặc thậm chí tạo nên sự đột biến.

Sở dĩ U23 Việt Nam thành công ở SEA Games 33 năm 2025 và giải U23 châu Á 2026 nhờ đội bóng của HLV Kim Sang Sik có những quân bài rất hay trên băng ghế dự bị, gồm Thanh Nhàn, Văn Thuận, Quốc Việt. Mỗi lần họ vào sân, sự đột biến lập tức được tạo ra.

Tôi không rõ U17 Việt Nam đã sử dụng hết những quân bài tốt nhất ở 2 trận đấu đã qua hay chưa? Nếu như U17 Việt Nam cũng sở hữu lực lượng đồng đều như U23 Việt Nam, chúng ta sẽ giải quyết được đội tuyển U17 UAE trong trận đấu sắp diễn ra. Tôi tin vào khả năng chiến thắng của các cầu thủ trẻ.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!