Tối 11/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam trở lại sân tập tại Jeddah để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng C gặp U17 UAE tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quyết định tới cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Ở lượt trận cuối, kịch bản thuận lợi nhất với U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước U17 UAE. Khi đó, đội tuyển sẽ chắc chắn giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

U17 Việt Nam rút ra nhiều bài học ở trận thua U17 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Ngoài ra, U17 Việt Nam vẫn có khả năng đi tiếp nếu hòa U17 UAE trong trường hợp U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn đủ điều kiện để đứng nhì bảng C.

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cũng còn cơ hội cạnh tranh suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc nhất với điều kiện U17 Qatar (chủ nhà của FIFA U17 World Cup 2026) giành vé trực tiếp tại bảng B.

Nắm quyền tự quyết trong tay, vấn đề là U17 Việt Nam phải chuẩn bị tốt nhất trước trận gặp U17 UAE. HLV Cristiano Roland dành nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng cho toàn đội.

Nhà cầm quân người Brazil ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực của các học trò trong trận gặp U17 Hàn Quốc, đồng thời nhắc nhở toàn đội cần rút ra bài học từ những sai sót ở các thời điểm quyết định.

HLV Cristiano Roland làm công tác tư tưởng với U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh rằng bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, đồng thời động viên các cầu thủ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Theo ông, việc những sai lầm xuất hiện ở thời điểm này cũng là cơ hội để toàn đội hoàn thiện hơn khi phía trước vẫn còn quyền tự quyết trong tay.

Ở buổi tập tối 11/5, do vừa trải qua trận đấu căng thẳng và tiêu tốn nhiều thể lực trước U17 Hàn Quốc, ban huấn luyện ưu tiên các nội dung phục hồi thể trạng cũng như ổn định tâm lý cho các cầu thủ.

Nhóm đá chính ở trận trước chủ yếu vận động nhẹ và hồi phục, trong khi nhóm dự bị cùng các cầu thủ có ít thời gian thi đấu được tăng cường thêm các bài tập thể lực kết hợp rèn chiến thuật.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 13/5 theo giờ địa phương (0h ngày 14/5 theo giờ Việt Nam).