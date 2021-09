CĐV Australia chê đội nhà, khẳng định tuyển Việt Nam thiếu may mắn

Dân trí Chiến thắng 1-0 của Australia trước Việt Nam không làm hài lòng người hâm mộ xứ chuột túi. Không ít người cảm thấy tuyển Australia may mắn khi trọng tài không bắt họ chịu phạt đền.

Vào tối qua (7/9), đội tuyển Australia đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam, bàn thắng duy nhất được ghi bởi hậu vệ Grant ở phút 43.

Mặc dù giành chiến thắng, nhưng Australia trình diễn lối chơi không ấn tượng, đội bóng này kiểm soát bóng tới 70% thời gian, chỉ có được năm lần dứt điểm và vỏn vẹn một lần bóng đi trúng khung thành. Việt Nam dù chỉ cầm bóng có 30% thời gian lại có được 11 lần dứt điểm, hai lần bóng trúng khung thành.

Tuyển Australia tránh được một quả phạt đền đầy tranh cãi ở phút 27 do Grant để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trọng tài chính Al Jassim ra quan sát thêm video ở bên đường biên và vẫn quyết định không có phạt đền. Quyết định này gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Các cầu thủ Australia ăn mừng sau khi ghi được bàn thắng vào lưới Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chiến thắng của Australia quả thật không dễ dàng dù họ được đánh giá cao hơn Việt Nam nhiều bậc. Màn trình diễn của đội bóng này bị đánh giá nghèo nàn và khiến rất nhiều các cổ động viên không hài lòng. Trên fanpage của đội tuyển Australia, dưới các bài đăng về chiến thắng của tuyển, nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự thất vọng.

Tài khoản Jada Baker thẳng thắn thể hiện sự thất vọng trước lối chơi của đội tuyển: "Đó là trận đấu tồi tệ nhất mà tôi từng xem". Tài khoản Michael Petricevic than thở: "Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra khiến bóng đá Australia tệ như vậy".

Đồng quan điểm tuyển Australia chơi chưa tốt, tài khoản Mark Borg cho hay: "Trận đấu thật tồi tệ, các cầu thủ phải chuyền bóng về nhiều lần, cũng không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn".

Tài khoản Don't Ms.ing with me không thích phong cách chơi bóng của HLV Arnold: "May mắn đã tới đội tuyển, đội bóng của chúng ta chơi không tốt chút nào. Bóng đá mang phong cách điển hình của Arnold".

Tài khoản Mark Marzuki Philip Skinner thất vọng với chất lượng đội hình của Australia hiện nay: "Hãy nhìn các cầu thủ đi, họ có xứng đáng là những cầu thủ hàng đầu của đất nước và góp mặt ở đội tuyển quốc gia hay không. Những cầu thủ tốt hơn của Australia sẽ chơi một trận đấu tốt hơn".

Australia dùng toàn sức để phòng thủ trong hiệp hai (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tài khoản Alex Wang phản hồi trên Twitter của đội tuyển Australia: "Sau 20 phút, không có gì thực sự xảy ra ở trên. Tôi vẫn không biết tại sao quả phạt đền lại không được trao cho Việt Nam. Nếu kém may mắn như vậy, chúng ta đã có thể thua cuộc. Nếu tôi không sai, chúng ta có thể có tổng cộng ba lần dứt điểm và chỉ một lần trúng đích".

Tài khoản Alex32020 cũng đồng quan điểm: "Các cầu thủ chơi thật tệ. Họ xây dựng lối chơi chậm chạp và không biết làm thế nào xuyên thủng hàng thủ đối phương, họ chuyền ngang mọi lợi và bị phản công nhiều lần".

Màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng xứ chuột túi khiến tài khoản Ziad Al-Rubaie tỏ ra bi quan cho tương lai của tuyển Australia: "Với lối chơi kém cỏi này, chúng ta sẽ không vượt qua được vòng loại World Cup".

Tài khoản Michael Hughes chỉ trích lối chơi nghèo nàn của Australia trong hiệp hai: "Dẫn trước một bàn sau hiệp một và dành cả hiệp hai phòng thủ với hy vọng không bị thủng lưới là câu chuyện khiến người xem phải đau đớn. Cũng may đội bóng thành công, nhưng tôi không tán thành với lối chơi ấy của đội".

Rất nhiều người cho rằng đội tuyển Việt Nam xứng đáng có quả phạt đền ở phút 27 do Grant để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Việc không được nhận phạt đền, sau đó thủng lưới là thiếu may mắn đối với Việt Nam.

Trọng tài từ chối cho Việt Nam hưởng 11m (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tài khoản Chris Koutrouli nhận xét: "Không giống như trận đấu với Trung Quốc, trong các cầu thủ tự tin hơn nhưng cũng lười biếng hơn. Chúng ta có bàn thắng nhưng may mắn thoát một quả phạt đền".

Tài khoản Steven Holliday thừa nhận: "Việt Nam đã chơi tốt. Họ thiếu may mắn khi không nhận được quả phạt đền". Tài khoản Steve Christensen khẳng định Việt Nam đã mất oan một quả phạt đền: "Một quả phạt đền do bóng chạm tay trong vòng cấm đã bị bỏ qua".

Tài khoản Steve Yildirim không cho rằng Việt Nam là đối thủ yếu: "Giành chiến thắng đầy khó nhọc, chúng tôi đã vượt qua một đối thủ mạnh là Việt Nam. Giờ là lúc về nhà".

Sau trận đấu với Australia, nhiều tài khoản trên mạng đã lan truyền hình ảnh Grant dùng tay cản bóng nhưng không bị cắt còi. Tài khoản Robert Green nhận xét: "Nếu bức hình mà một chàng trai Việt Nam đăng lên là đúng thì quả thật đó phải là một quả phạt đền".

Hạo Minh