Cầu thủ Trung Quốc gây tranh cãi với pha xử lý lạ trận thua U22 Việt Nam

Một sự việc hy hữu và gây tranh cãi đã xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam tại Panda Cup tối 12/11, khi cầu thủ Bao Shimeng của đội chủ nhà đã có hành động giật cờ góc, vừa lãng phí thời gian và nhận thẻ vàng không đáng có.

U22 Trung Quốc thua 0-1 trước U22 Việt Nam tại Thành Đô (Ảnh: Sina).

Hành động này đã khiến tờ Sina phải thốt lên: "Thật vô lý! Một cầu thủ đội tuyển U22 Trung Quốc đã giật lá cờ góc và nhận thẻ vàng, sau đó lặng lẽ cắm lại lá cờ".

Sina cho biết: "Trận đấu đầu tiên của U22 Trung Quốc tại giải đấu trên sân nhà đã kết thúc với thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam, đội bóng được đánh giá là yếu nhất trong ba đối thủ tham dự giải đấu. Để thoát khỏi vị trí cuối bảng, U22 Trung Quốc buộc phải giành chiến thắng, nhưng họ đã không thể hiện được bất kỳ lợi thế nào trong suốt 90 phút.

Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp hai, U22 Trung Quốc vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội tấn công. Phút 81, hàng loạt sai lầm phòng ngự của đội chủ nhà, đặc biệt là pha phá bóng tai hại của Wang Shiqin, đã biến thành đường kiến tạo cho đối phương ghi bàn, đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến vào những phút bù giờ cuối cùng. Khi U22 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc, Bao Shimeng là người thực hiện. Sau khi đặt bóng, cầu thủ này bất ngờ cảm thấy cờ phạt góc bị vướng, liền rút cờ ra và ném xuống đất. Trọng tài chính đã sững sờ trước hành động này và lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo Bao Shimeng. Cầu thủ này sau đó chỉ biết im lặng cắm cờ góc trở lại.

Khoảnh khắc Bao Shimeng nhổ cột cờ góc gây “sốc” mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh: Chụp màn hình)

Trận đấu kết thúc ngay sau đó với thất bại 0-1 đầy ê chề cho U22 Trung Quốc. Hành vi khó hiểu của Bao Shimeng đã gây ra làn sóng phẫn nộ và hoang mang trong cộng đồng người hâm mộ".

Sau trận, hành động của Bao Shimeng đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc. Sina dẫn lời nhiều cổ động viên bức xúc:

"Tôi tức giận đến mức bật cười khi xem trực tiếp, đây có thực sự là cầu thủ chuyên nghiệp không vậy?".

"Đây là hành động của con người sao? Bất cứ ai có nửa cái đầu cũng sẽ không làm điều này".

"Buồn cười quá! Sao anh không tháo dỡ khung thành đi, như vậy chẳng phải sẽ tiện hơn sao?".

"Ai dạy anh đá phạt góc như vậy???".

Kết bài, Sina nhận định: "Sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về tinh thần thi đấu và đạo đức nghề nghiệp của các cầu thủ trẻ Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá nước này đang nỗ lực vươn tầm khu vực và châu lục".