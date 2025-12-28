"Cầu mây Việt Nam được kỳ vọng sẽ gặt hái thêm thành công"

Cầu mây Việt Nam quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV của Liên đoàn Cầu mây Việt Nam không chỉ là dấu mốc chuyển giao tổ chức, mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, và quyết tâm đổi mới trong 5 năm tới.

Ban chấp hành Liên đoàn cầu mây nhiệm kỳ IV (Giai đoạn 2025 – 2030) (Ảnh: Liên đoàn cầu mây).

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2025-2030). Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng của bộ môn cầu mây trong bối cảnh thể thao thành tích cao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu dài hạn và bền vững hơn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, ghi nhận và đánh giá cao những bước tiến của cầu mây Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, thành tích ấn tượng tại SEA Games 33 được xem là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, bứt phá của bộ môn này trên đấu trường khu vực.

Nhìn lại nhiệm kỳ III, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cho rằng Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đã phải đối mặt với không ít khó khăn, cả từ điều kiện khách quan lẫn chủ quan.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Liên đoàn vẫn duy trì được bộ máy vận hành ổn định, từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững phong trào và nâng cao thành tích chuyên môn.

“Chúng tôi hy vọng với những thành tích đã đạt được, cầu mây Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy và gặt hái thêm nhiều kết quả đáng tự hào hơn nữa”, ông Minh nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo ngành, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cũng biểu dương sự cống hiến thầm lặng của tập thể Ban chấp hành Liên đoàn, đội ngũ huấn luyện viên và các vận động viên cầu mây trên cả nước. Theo ông, chính sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của những lực lượng này đã tạo nên nền tảng cho những kết quả tích cực trong thời gian qua.

Tuy vậy, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cũng thẳng thắn chỉ ra công tác quản lý và vận hành của Liên đoàn vẫn còn những mặt hạn chế. Những tồn tại này đòi hỏi phải được nhìn nhận nghiêm túc và có lộ trình khắc phục cụ thể, nhằm tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Xác định giai đoạn 2025-2030 mang ý nghĩa then chốt, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao giao 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Liên đoàn Cầu mây Việt Nam, yêu cầu triển khai quyết liệt ngay sau Đại hội. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là nhanh chóng ổn định và kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao yêu cầu mỗi cá nhân trong Ban chấp hành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn vai trò của mình với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được đề ra trong Nghị quyết Đại hội. Việc phân công nhiệm vụ cần bảo đảm tính minh bạch, đúng người, đúng việc, qua đó tối ưu hóa hiệu quả vận hành của Liên đoàn.

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao khẳng định sẽ luôn đồng hành và ủng hộ các hoạt động của Liên đoàn trong thời gian tới.