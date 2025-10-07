Camel đồng hành, truyền cảm hứng tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Với vai trò nhà tài trợ chính, thương hiệu Camel đã không chỉ đồng hành mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng và tinh thần bản lĩnh cho các “chiến binh nước”.

Giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup với hơn 2.000 vận động viên tham gia là sự kiện thể thao phối hợp hai môn (Aquathlon) lớn nhất Việt Nam. Những cung đường bơi trên vịnh Bái Tử Long thơ mộng và đường chạy ven biển hùng vĩ đã tạo nên thử thách đòi hỏi ở mỗi vận động viên không chỉ có thể lực mà còn là ý chí thép và sự kiên trì bền bỉ.

Camel tiếp sức tinh thần bản lĩnh đến các vận động viên ở hạng mục bơi (Ảnh: BTC).

Đồng hành xuyên suốt sự kiện, Camel đã mang đến sự hỗ trợ toàn diện. Từ khu vực Race Kit (vật phẩm), check-in (đăng ký tham gia) sôi động, các trạm tiếp nước, đến khu vực phục hồi sau cuộc đua, hình ảnh thương hiệu Camel xuất hiện như một lời động viên, một nguồn sức mạnh vật chất và tinh thần.

Ông Lê Quang Thịnh, đại diện thương hiệu Camel, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi là nhà tài trợ chính của giải đấu năm nay. Tinh thần của Aqua Warriors - dũng cảm, bản lĩnh và không ngừng thách thức - hoàn toàn tương đồng với giá trị cốt lõi mà Camel luôn hướng tới. Nhìn thấy các chiến binh cống hiến hết mình, chúng tôi càng thêm động lực để tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng thể thao Việt Nam".

Đại diện Camel (dưới cùng bên trái) trao giải cho vận động viên (Ảnh: BTC).

Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup đã thành công rực rỡ, không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở việc truyền đi thông điệp mạnh mẽ về phong trào thể thao vì sức khỏe. Mỗi vận động viên, dù là người lớn hay các chiến binh nhí ở nội dung Junior và Kids, đều thể hiện sự quyết tâm đáng ngưỡng mộ.

Sự kiện đã chứng kiến những màn tranh tài kịch tính, khoảnh khắc về đích đầy cảm xúc và tinh thần đồng đội cao thượng. Đây không chỉ là một cuộc đua tranh mà còn là ngày hội để cộng đồng yêu thể thao giao lưu, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau.

Camel tin rằng, thông qua việc tạo ra những sân chơi chất lượng như thế này, tinh thần thể thao bản lĩnh sẽ ngày càng lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Camel mong muốn sẽ được đồng hành lâu dài với các hoạt động thể thao Việt Nam (Ảnh: BTC).

Thành công của Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup là minh chứng rõ ràng cho sự hợp tác hiệu quả giữa ban tổ chức và nhà tài trợ. Đại diện Camel bày tỏ mong muốn tiếp tục trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng chuỗi giải đấu bơi - chạy trong những năm tiếp theo.

"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để các giải đấu Aqua Warriors không chỉ duy trì được quy mô mà còn nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn và trải nghiệm cho vận động viên. Mục tiêu của Camel là cùng ban tổ chức tạo ra một thương hiệu giải Aquathlon hàng đầu, góp phần đưa thể thao Việt Nam lên tầm cao mới", ông Thịnh khẳng định.

Tại lễ trao giải, Camel đã mang đến món quà ý nghĩa - những keg (thùng) bia tươi mát lạnh trao tận tay các vận động viên đạt thành tích cao.

Đây không chỉ là một phần thưởng vật chất, mà còn là lời chúc mừng chân thành, là khoảnh khắc để các vận động viên cùng nhau nâng ly chiến thắng, tận hưởng trọn vẹn sự sảng khoái sau những nỗ lực phi thường. Keg bia tươi Camel chính là phần thưởng cho bản lĩnh ngọt ngào và xứng đáng sau hành trình chinh phục đầy thử thách.

Bia tươi Camel được trao tặng đến các vận động viên đạt giải (Ảnh: BTC).

Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup đã khép lại, nhưng dư âm về tinh thần chiến binh tại Vân Đồn vẫn còn lan tỏa. Mỗi thành tích, mỗi kỷ lục được tạo ra trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt này đều là kết quả của ý chí sắt đá và sự chuẩn bị nghiêm túc.

Những giọt mồ hôi, những nỗ lực vượt qua gió lớn và sóng biển, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Mỗi huy chương, mỗi danh hiệu không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là biểu tượng sống động nhất của tinh thần bản lĩnh không khuất phục.