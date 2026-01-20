Pickleball thành sân chơi hái ra tiền của tỷ phú, có cả Tesla của Elon Musk

Quy mô pickleball toàn cầu 67 tỷ USD, Việt Nam nổi lên là thị trường phát triển nhanh nhất khu vực

Theo báo cáo của Cognitive Market Research, công ty tư nghiên cứu và tư vấn toàn cầu quy mô hoạt động tại 100 quốc gia, thị trường vợt pickleball toàn cầu năm 2024 ước đạt khoảng 67 tỷ USD. Con số này bao gồm doanh thu từ vợt ở nhiều phân khúc khác nhau, từ phổ thông đến cao cấp, trải rộng trên các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ước tính từ đơn vị nghiên cứu trên, doanh thu vợt pickleball tại Mỹ năm 2025 đạt khoảng 36,59 triệu USD, bỏ xa các thị trường còn lại. Kế tiếp tại Nhật Bản, doanh thu vợt pickleball năm 2025 ước đạt 18,15 triệu USD. Trung Quốc đứng ngay sau với doanh thu khoảng 12,34 triệu USD.

Các thị trường mới nổi cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Ấn Độ được ước tính đạt doanh thu khoảng 6,33 triệu USD từ vợt pickleball năm 2025. Canada và Mexico lần lượt đạt khoảng 3,29 triệu USD và 2,79 triệu USD.

Đáng chú ý, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường pickleball phát triển nhanh nhất khu vực. Theo thống kê từ các nền tảng thương mại điện tử và báo chí trong nước, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, người Việt đã chi gần 400 tỷ đồng để mua khoảng 1,4 triệu cây vợt pickleball, mức tăng gần 800% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Business Research Insights cho biết riêng mảng vợt pickleball thì duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) xấp xỉ 7-8%/năm trong dài hạn. Chưa kể, pickleball vẫn đang ở giai đoạn mở rộng người chơi, do đó thị trường dự báo còn rất nhiều dư địa phát triển.

Doanh thu thị trường vợt pickleball theo quốc gia năm 2025, đơn vị: triệu USD. (Ảnh: Cognitive Market Research, Business Research Insights).

Tesla của tỷ phú Elon Musk cũng gia nhập

Cuối năm 2025, hãng xe điện của Elon Musk bất ngờ giới thiệu Tesla Plaid Pickleball Paddle, một sản phẩm không thuộc lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. Theo giới thiệu, vợt Tesla hợp tác phát triển cùng Selkirk Sport, một trong những thương hiệu vợt pickleball hàng đầu tại Mỹ. Với mức giá khoảng 350 USD (9,1 triệu đồng), Tesla Plaid Pickleball Paddle được định vị ở phân khúc cao cấp.

Trước khi doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk nhập cuộc, thị trường vợt pickleball đã ghi nhận sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong ngành thể thao, gồm Selkirk Sport, JOOLA, Paddletek, ONIX, Franklin Sports, Wilson, Adidas... chiếm thị phần đáng kể tại Bắc Mỹ và đang mở rộng sang các thị trường khác.

Các hãng cạnh tranh nhau bằng cách liên tục tung ra những dòng vợt mới, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, với mức giá dao động từ vài chục USD đến vài trăm USD mỗi cây. Một số mẫu vợt cao cấp thậm chí được định vị như sản phẩm “hi-tech”, nhấn mạnh vào vật liệu, công nghệ lõi và thiết kế khí động học.

Sự tham gia của Tesla, bên cạnh các hãng thể thao truyền thống, cho thấy đây dường như không còn là cuộc chơi nhỏ lẻ mà đã trở thành một “miếng bánh” béo bở thực sự.