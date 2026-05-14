Bóng đá Việt Nam và những lần bước ra sân chơi World Cup

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, không còn bó hẹp trong khu vực Đông Nam Á mà đã nhiều lần vươn mình ra sân chơi lớn. Dưới đây là 5 dấu son chói lọi khi lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại đấu trường thế giới:

Đội tuyển futsal Việt Nam - FIFA Futsal World Cup 2016 (Colombia)

Đây là lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại một kỳ World Cup do FIFA tổ chức. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Garcia, tuyển Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn ngay trận ra quân khi đánh bại Guatemala với tỷ số 4-2, trong đó cầu thủ Nguyễn Minh Trí lập một cú hat-trick lịch sử. Dù sau đó tuyển Việt Nam dừng bước tại vòng 1/8 trước đội tuyển Nga (Á quân năm đó), nhưng vị trí trong nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới cùng giải thưởng "Đội tuyển phong cách" (Fair-Play) đã khẳng định vị thế mới của Futsal Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Tuyển futsal Việt Nam dừng bước tại Futsal World Cup 2016 sau khi để thua Nga tại vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Đội tuyển U20 Việt Nam - FIFA U20 World Cup 2017 (Hàn Quốc)

Tại giải U19 châu Á 2016, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc tiến vào bán kết trước khi dừng bước trước U19 Nhật Bản, đội sau đó lên ngôi vô địch. Thành tích lịch sử này giúp U20 Việt Nam giành vé tham dự FIFA U20 World Cup 2017, đánh dấu lần đầu tiên bóng đá 11 người của Việt Nam góp mặt ở một kỳ World Cup.

Tại giải đấu trên đất Hàn Quốc, U20 Việt Nam khiến cả Đông Nam Á bất ngờ khi cầm hòa U20 New Zealand với tỷ số 0-0, trở thành đại diện đầu tiên của khu vực giành điểm tại sân chơi này. Dù rơi vào bảng đấu rất khó với sự góp mặt của U20 Pháp và U20 Honduras, thế hệ cầu thủ tài năng gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, vẫn để lại dấu ấn với lối chơi kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và nền tảng thể lực ấn tượng trước các đối thủ quốc tế.

Nguyễn Hoàng Đức thi đấu ở trận U20 Việt Nam gặp U20 Pháp năm 2017 (Ảnh: Getty).

Đội tuyển futsal Việt Nam - FIFA Futsal World Cup 2021 (Lithuania)

Vượt qua muôn vàn khó khăn của đại dịch Covid-19, đội tuyển futsal Việt Nam lần thứ hai giành vé dự World Cup sau khi đánh bại Lebanon ở trận play-off. Tại Lithuania, các "chiến binh sao vàng" tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua vòng bảng với trận hòa quả cảm 1-1 trước CH Séc. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là siêu phẩm của Nguyễn Văn Hiếu vào lưới Panama, bàn thắng sau đó được FIFA bình chọn là "Bàn thắng đẹp nhất giải". Đội tuyển futsal Việt Nam một lần nữa lọt vào vòng 1/8 và chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước tuyển Nga hùng mạnh.

Đội tuyển futsal Việt Nam lần thứ 2 thua Nga tại các kỳ World Cup (Ảnh: Getty).

Đội tuyển nữ Việt Nam - FIFA Women's World Cup 2023 (Australia & New Zealand)

Vượt qua vòng play-off Asian Cup đầy kịch tính, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hiện thực hóa giấc mơ World Cup sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Dù rơi vào "bảng đấu tử thần" cùng đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan, những cô gái Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã đi vào lịch sử với pha cản phá penalty thành công trước huyền thoại Alex Morgan (Mỹ). Hình ảnh quốc ca Việt Nam vang lên trên sân cỏ thế giới đã trở thành biểu tượng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bóng đá nữ nước nhà.

Kim Thanh cản phá cú sút 11m của Alex Morgan (Ảnh: Getty).

Đội tuyển U17 Việt Nam - FIFA U17 World Cup 2026 (Qatar)

Sự kiện chấn động nhất vừa diễn ra vào sáng nay (14/5) khi U17 Việt Nam chính thức đoạt vé dự World Cup 2026 sau màn ngược dòng kịch tính 3-2 trước U17 UAE. Dưới sự chỉ đạo chiến thuật sắc bén của HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã đứng đầu bảng C vòng chung kết châu Á. Những cái tên như Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Mạnh Cường đang trở thành tâm điểm của sự chú ý với lối chơi kỹ thuật và bản lĩnh thép. Việc góp mặt tại Qatar cuối năm nay không chỉ là thành tích của một lứa trẻ, mà còn khẳng định sự liền mạch trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam trên con đường vươn tầm thế giới.