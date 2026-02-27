Bóng đá thế giới mạnh tay “xóa sổ” nạn câu giờ

Tháng 3/2025, Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB), cơ quan chịu trách nhiệm ban hành và sửa đổi Luật Bóng đá, đã thông qua thay đổi quan trọng liên quan đến hành vi giữ bóng quá lâu của thủ môn. Theo quy định mới, bắt đầu từ mùa giải 2025/26, thủ môn chỉ được phép giữ bóng tối đa 8 giây. Nếu vượt quá mốc thời gian này, trọng tài sẽ trao quả phạt góc cho đội đối phương.

Các thủ môn không được giữ bóng quá 8 giây (Ảnh: Getty).

Đây được xem là một thay đổi mang tính răn đe cao. Trước đó, luật quy định thủ môn chỉ được giữ bóng trong 6 giây và nếu vi phạm sẽ bị thổi phạt đá phạt gián tiếp. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này hiếm khi được áp dụng nghiêm túc ở các giải đấu chuyên nghiệp. Việc “nhắc nhở cho qua” khiến tình trạng thủ môn ôm bóng, nằm sân hoặc trì hoãn phát bóng khi đội nhà đang dẫn trước vẫn diễn ra phổ biến.

Theo giải thích từ IFAB, hình phạt đá phạt gián tiếp trong vòng cấm thường gây lúng túng và khó tổ chức thực hiện, dẫn đến việc trọng tài ngại áp dụng. Trong khi đó, việc trao phạt góc là tình huống rõ ràng, dễ xử lý và mang tính trừng phạt thực tế hơn. Một quả phạt góc ở thời điểm nhạy cảm có thể tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt cho đối phương, từ đó buộc thủ môn phải cân nhắc kỹ trước khi kéo dài thời gian.

Ngoài ra, luật mới cũng yêu cầu trọng tài thực hiện đếm ngược trực quan trong 5 giây cuối, giúp cầu thủ và khán giả dễ dàng theo dõi thời gian còn lại. Điều này tăng tính minh bạch và hạn chế tranh cãi.

Theo các báo cáo thử nghiệm tại một số giải đấu trẻ và giải giao hữu, việc áp dụng mốc 8 giây gần như đã loại bỏ hoàn toàn hành vi giữ bóng quá lâu. Số trường hợp bị thổi phạt rất ít, cho thấy tác động răn đe của luật mới mạnh hơn nhiều so với quy định cũ.

IFAB dự kiến bổ sung giới hạn thời gian 10 giây cho các lần thay người (Ảnh: Getty).

Các chuyên gia nhận định, thay đổi này không chỉ nhằm xử lý thủ môn mà còn gửi thông điệp rộng hơn về việc tăng thời gian bóng lăn thực tế, yếu tố ngày càng được chú trọng trong bóng đá hiện đại. Những năm gần đây, các giải đấu lớn đã kéo dài thời gian bù giờ một cách chính xác hơn nhằm bù đắp quãng thời gian bóng chết. Luật mới tiếp tục nằm trong xu hướng này, nhằm giảm thiểu mọi hình thức trì hoãn có chủ đích.

Việc mạnh tay với thủ môn có thể chỉ là khởi đầu. Giới quan sát cho rằng nếu quy định này phát huy hiệu quả, các nhà quản lý bóng đá có thể xem xét thêm những biện pháp khác nhằm xử lý hành vi câu giờ như chậm ném biên, thay người kéo dài hoặc giả vờ chấn thương.

IFAB cũng dự kiến bổ sung giới hạn thời gian 10 giây cho các lần thay người. Nếu một đội không hoàn thành thay người trong khoảng thời gian này, đội đó sẽ không được phép đưa cầu thủ vào sân và buộc phải chơi với người ít hơn trong ít nhất 1 phút, một biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng các cầu thủ rời sân chậm rãi để câu giờ.

Một thay đổi khác thu hút sự chú ý là quy định bắt buộc cầu thủ bị chăm sóc y tế phải rời sân trong ít nhất 1 phút trước khi được phép trở lại thi đấu. Điều này nhằm hạn chế các tình huống giả chấn thương để kéo dài thời gian, vốn là chiêu trò thường thấy trong nhiều trận đấu cấp cao.

Nếu được phê chuẩn, những điều luật mới này sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026, nhưng một số giải hoặc giải đấu lớn như World Cup 2026 có thể lựa chọn áp dụng sớm hơn.