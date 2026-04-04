Bóng đá Malaysia cải tổ toàn diện, nuôi tham vọng đuổi kịp tuyển Việt Nam

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Mohammed Taufiq Johari, hy vọng rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể thành lập một ban lãnh đạo mới có khả năng mang lại những thay đổi tích cực cho nền bóng đá quốc gia. Ông cho rằng việc bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của FAM được xem là cơ hội để cải thiện những điểm yếu hiện có, từ đó đảm bảo hiện thực hóa những nỗ lực khôi phục danh dự cho bóng đá Malaysia.

"Sau này, FAM sẽ bổ nhiệm một Ban Chấp hành (Exco) mới và tôi hy vọng điều đó sẽ tạo cơ hội để chúng ta cùng nhau làm việc nhằm khắc phục mọi điểm yếu hiện có. Tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về sự phát triển của bóng đá quốc gia và hy vọng rằng vinh quang của thời kỳ trước có thể được khôi phục", ông nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Bernama.

FAM dự kiến tổ chức đại hội bầu cử vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới để kiện toàn ban lãnh đạo mới. Động thái này diễn ra sau khi toàn bộ ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 của FAM đồng loạt từ chức vào tháng 1 năm ngoái.

Ban lãnh đạo FAM đã đồng loạt từ chức vào tháng 1 (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh bóng đá quốc gia đối mặt với nhiều thách thức, ông Taufiq vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng của môn thể thao vua tại Malaysia. Dù hình ảnh bóng đá nước nhà có phần bị ảnh hưởng trên trường quốc tế do một số vấn đề gần đây, ông Taufiq nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động thực hiện các bước đi nhằm khôi phục vinh quang thông qua cải cách toàn diện, đặc biệt là về quản trị.

"Điều quan trọng hơn cả là chúng ta muốn tiến lên như thế nào để khôi phục lại vinh quang cho bóng đá quốc gia. Tất nhiên, quản trị tốt là rất quan trọng, được hỗ trợ bởi một hệ thống vững mạnh và sự khuyến khích thông qua các chương trình hiện có", ông Taufiq nói.

Ông cũng kêu gọi khôi phục niềm tin của công chúng vào sự phát triển của bóng đá quốc gia, đặc biệt ở cấp cơ sở, thông qua các chương trình như Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP).

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận một phần đơn kháng cáo của bảy cầu thủ bị Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) kỷ luật vì làm giả giấy tờ. Theo đó, án treo giò 12 tháng chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức, thay vì tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá. Tuy nhiên, CAS đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM về việc giảm án phạt, giữ nguyên mức phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng) do FIFA áp đặt.

Bảy cầu thủ liên quan đến vụ việc bao gồm Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Rodrigo Holgado là một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA xử phạt (Ảnh: Getty).

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã kết luận FAM vi phạm Điều 56 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC khi sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam vào năm ngoái. Hậu quả là đội tuyển Malaysia đã bị AFC xử thua 0-3 ở hai trận đấu nói trên, qua đó dập tắt hy vọng giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup lần thứ hai liên tiếp.

Đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Peter Cklamovski đã kết thúc bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ở vị trí thứ hai với 9 điểm. Đội tuyển Việt Nam giành vé vào vòng chung kết với tư cách đội đứng đầu bảng với 18 điểm. Lào đứng thứ ba với sáu điểm và Nepal đứng cuối bảng với ba điểm.