Bảng xếp hạng Olympic 2020 ngày 1/8: Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản tới 7 HCV

Dân trí Đoàn thể thao Trung Quốc sau ngày thi đấu thứ 9 (1/8) vẫn vững vàng ở ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương khi bỏ xa nước chủ nhà Nhật Bản tới 7 tấm HCV và hơn đoàn thể thao Mỹ 4 HCV.

Bước sang ngày thi đấu thứ 9 (1/8) ở Olympic Tokyo, đoàn thể thao Mỹ đã sớm bứt tốc trên bảng tổng sắp huy chương ngay trong buổi sáng khi họ giành được 3 tấm HCV và đều do đội tuyển bơi mang về.

Đầu tiên là Caeleb Dressel giành chiến thắng ở nội dung 50m tự do. VĐV 24 tuổi về đích với kỷ lục Olympic 21 giây 07, phá kỷ lục Olympic được thiết lập bởi Cesar Cielo của Brazil vào năm 2008.

Dressel góp công mang về 2 tấm HCV cho đoàn thể thao Mỹ trong ngày 1/8 và hiện anh là VĐV giành được nhiều HCV nhất ở Olympic với 5 tấm HCV.

Chỉ sau đó ít phút, Caeleb Dressel góp công lớn giúp đội tuyển bơi Mỹ giành HCV ở nội dung 4x100m bơi hỗn hợp nam và cũng thiết lập kỷ lục thế giới với thành tích 2 phút 26 giây 76. Một thành viên khác trong đội tuyển bơi của Mỹ là Robert Finke khi giành HCV ở nội dung 1.500m tự do nam với thành tích 14 phút 39 giây 65.

Chiều 1/8, tay golf hạng 4 thế giới, Xander Schauffele đã giành HCV thứ 20 về cho đoàn Mỹ sau khi giành chiến thắng vòng 4 cá nhân nam hôm nay với 18 gậy.

Với 4 tấm HCV giành được trong ngày, đoàn thể thao Mỹ vượt qua chủ nhà Nhật Bản để giành vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 20 HCV, 23 HCB và 26 HCĐ.

Trong khi đó, đoàn thể thao Trung Quốc kết thúc ngày thi đấu hôm qua với 21 HCV thì hôm nay họ vẫn giành thêm được 3 HCV rất quý giá ở nội dung nhảy cầu, cử tạ và cầu lông.

Shi Tingmao (trái) giành HCV và Wang Han giành HCB ở nội dung nhảy cầu mềm 3m cá nhân nữ trong ngày 1/8.

Shi Tingmao đã giành HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn thể thao Trung Quốc ở nội dung cầu mềm 3m cá nhân nữ. Cô đã vượt qua chính đồng đội Wang Han (giành HCB) để bước lên bục cao nhất.

Tiếp đó, Gong Lijiao giành HCV ném tạ nữ với thành tích tốt nhất sự nghiệp là 20m58. Trong khi đó, Chen Yu Fei mang về tấm HCV nội dung cầu lông đơn nữ sau khi xuất sắc đánh bại số một thế giới Tai Tzu-Ying trong trận chung kết với tỷ số 21-18; 19-21; 21-18.

Kết thúc ngày 1/8, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn giữ vững ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 24 HCV, 14 HCB, 13 HCĐ.

Trong ngày hôm nay, nước chủ nhà Nhật Bản không giành thêm được tấm HCV nào và giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ.

Nữ VĐV Yulimar Rojas đến từ Venezuela xác lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung nhảy 3 bước với thông số 15,67m.

Ngày 1/8 ghi nhận thêm nhiều kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic được xác lập. Ngoài những kỷ lục do kình ngư Dressel của tuyển Mỹ xác lập ở nội dung bơi, một kỷ lục thế giới được phá rất sâu do nữ VĐV Yulimar Rojas đến từ Venezuela xác lập ở nội dung nhảy 3 bước của nữ với thông số 15,67m, vượt qua kỷ lục thế giới cũ 15,50m do huyền thoại Inessa Kravets (Ukraine) lập từ năm 1995 tới 17cm.

Vào ngày mai (2/8), đoàn thể thao Việt Nam còn tham dự duy nhất một nội dung bán kết 400m rào nữ của VĐV Quách Thị Lan vào lúc 18h35 phút. Tính đến lúc này, Việt Nam cùng với Singapore là 2 quốc gia ở Đông Nam Á vẫn chưa giành được huy chương nào ở Olympic Tokyo.

Sông Lam