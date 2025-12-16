Audition Việt Nam tỏa sáng tại SEA Games 33 với loạt huy chương vàng

Trên đất Thái Lan, các vận động viên đội tuyển Audition Việt Nam đã chứng minh sức mạnh vượt trội, mang về niềm tự hào lớn lao cho cộng đồng người chơi game và khẳng định vị thế Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Đội hình "vàng" với những tài năng hàng đầu cộng đồng

Đội tuyển Audition Việt Nam quy tụ 6 vận động viên xuất sắc, được tuyển chọn khắt khe từ các giải đấu trong nước: Lê Thị Hoài Phương (VN_Elina), Tô Ý Linh (VN_Linhh), Nguyễn Hồng Ngọc (VN_NguyenNgoc), Lê Ngọc Trường Giang (VN_Demo), Roãn Công Thành (VN_Hare) và Nguyễn Văn Huy (VĐV VN_Giyu).

Đây không chỉ là những cái tên quen thuộc mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và tài năng, đã gắn bó với Audition qua nhiều năm tháng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm cả trang phục thi đấu lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam, đội tuyển đã sẵn sàng đối đầu các đối thủ mạnh từ Thái Lan và Philippines.

Đội tuyển Audition trước giờ thi đấu tại SEA Games 33 (Ảnh: VTC).

Đơn nam: Màn trình diễn ấn tượng, đặt nền móng cho thành công

Ngày thi đấu mở màn bằng nội dung đơn nam, nơi VĐV VN_Demo (Lê Ngọc Trường Giang) và VĐV VN_Hare (Roãn Công Thành) đã thể hiện phong độ cao qua các vòng bán kết và chung kết căng thẳng. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, Lê Ngọc Trường Giang xuất sắc giành huy chương bạc, trong khi Roãn Công Thành mang về huy chương đồng.

Đây là màn khởi đầu mạnh mẽ, chứng tỏ vận động viên nam Việt Nam đủ sức tranh tài sòng phẳng và thậm chí vượt trội ở nhiều khoảnh khắc, tạo đà tâm lý lớn cho các nội dung sau.

Đội tuyển Audition Việt Nam đã giành huy chương bạc và đồng ở nội dung đơn Nam (Ảnh: VTC).

Đơn nữ: Lê Thị Hoài Phương tỏa sáng, Việt Nam chiếm top đầu

VĐV VN_Elina (Lê Thị Hoài Phương) đã có màn trình diễn xuất sắc, áp đảo các đối thủ để lên ngôi vô địch với huy chương vàng đầu tiên. Không dừng lại, Tô Ý Linh (VĐV VN_Linhh) tiếp nối bằng huy chương bạc đầy thuyết phục. Việt Nam chiếm hai vị trí dẫn đầu, khiến các vận động viên nữ từ Thái Lan và Philippines phải ngưỡng mộ. Chiến thắng này không chỉ là kỹ thuật tốt mà còn là tinh thần thi đấu bùng nổ, khẳng định vị thế "nữ hoàng Audition" thuộc về Việt Nam.

VĐV VN_Elina (Lê Thị Hoài Phương) và VĐV VN_Linhh (Tô Ý Linh) giành huy chương vàng và huy chương bạc ở nội dung đơn nữ (Ảnh: VTC).

Đôi nam - nữ: Phối hợp ăn ý, huy chương vàng thứ hai về tay đầy thuyết phục

Nội dung đôi nam - nữ (toàn đoàn) diễn ra kịch tính, với cặp đôi mạnh của chủ nhà Thái Lan gặp bất lợi sớm. Điều này mở ra cơ hội vàng, và bộ đôi VĐV VN_Elina - VĐV VN_Demo đã tận dụng tối đa với sự phối hợp ăn ý, kỹ năng nhịp nhàng vượt trội. Họ dễ dàng đánh bại các đối thủ để giành huy chương vàng thứ hai, khép lại ngày thi đấu bằng chiến thắng áp đảo. Đây là minh chứng cho sự chuẩn bị chiến lược và bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam.

Cặp đôi VĐV VN_Demo (Lê Ngọc Trường Giang) và VĐV VN_Elina (Lê Thị Hoài Phương) vô địch ở nội dung đôi nam - nữ (Ảnh: VTC).

Thành công tại SEA Games 33 là minh chứng cho sự đầu tư chiến lược của VTC

Chiến thắng tại SEA Games 33 không đến tình cờ. Đây là kết quả của sự đầu tư bài bản, dài hơi từ nhà phát hành VTC nhiều năm qua: xây dựng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp từ cấp nghiệp dư nhỏ, cấp tỉnh đến quốc gia; tổ chức các đợt huấn luyện tập trung; tuyển chọn và hỗ trợ tuyển thủ toàn diện từ ăn ở, trang phục đến tâm lý thi đấu.

Cùng với đó là tinh thần đồng hành không ngừng nghỉ của VTC đã xây dựng một cộng đồng Audition đông đảo, gắn kết và khát khao chinh phục. Chiến lược esports đúng đắn đã đưa Audition từ một tựa game giải trí thành bộ môn thi đấu quốc tế chuyên nghiệp, đưa Việt Nam lên ngôi vương Đông Nam Á.

Dù Audition là môn biểu diễn tại SEA Games 33 và thành tích chưa tính vào bảng tổng sắp chính thức, 2 huy chương vàng cùng các huy chương bạc, đồng đã mang ý nghĩa tinh thần lớn. Việt Nam vô địch hai nội dung quan trọng nhất, thống trị bảng huy chương Audition và khẳng định sức mạnh vượt trội so với Thái Lan, Philippines hay Lào. Đây là kỳ tích ngay ở lần đầu tham gia, chứng minh Audition Việt Nam không chỉ là hoài niệm tuổi thơ mà đã trở thành môn esports chuyên nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.

Chiến thắng tại SEA Games 33 là nguồn cảm hứng lớn cho hàng triệu người chơi game Audition. Từ tựa game gắn bó với thế hệ 8x, 9x, Audition nay đã vươn tầm quốc tế, mang màu cờ sắc áo Việt Nam tỏa sáng. Đây là bước đệm cho Audition đến với những đấu trường lớn hơn.

Xem thêm tin tức về giải đấu Audition tại Fanpage Audition Esports Việt Nam: https://www.facebook.com/audition.esportsvn

Website: https://au.vtc.vn/