Aqua Warriors Halong Bay 2025: Giải đấu sôi động chào hè đang đến gần

Diễn ra ngay giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới, giải đấu hứa hẹn mang đến những màn tranh tài mãn nhãn, thử thách sức bền, sự dẻo dai và tinh thần chiến binh của các vận động viên.

Công tác chuẩn bị gấp rút, hứa hẹn một mùa giải bùng nổ

Chiều ngày 24/3, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ban tổ chức giải đấu Aqua Warriors Halong Bay 2025 đã có buổi họp báo cáo công tác chuẩn bị, phối hợp triển khai công việc với đại diện các sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Buổi họp diễn ra với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và hỗ trợ của tất cả các đơn vị với mục tiêu cao nhất là đem lại một giải đấu an toàn, nhiều trải nghiệm và cảm xúc tốt đẹp tới các vận động viên.

Ban tổ chức giải đấu Aqua Warriors Halong Bay 2025 họp báo cáo công tác chuẩn bị, phối hợp triển khai công việc với đại diện các sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Bolt Event).

Ban tổ chức đang gấp rút khẩn trương triển khai các công việc để đảm bảo mọi công tác tổ chức đạt tiêu chuẩn cao nhất. Hệ thống đường đua, các khu vực chức năng và phục vụ thi đấu, phương tiện hỗ trợ, phương án đảm bảo an ninh, an toàn đã được chuẩn bị, nâng cấp nhằm mong muốn mang đến một giải đấu an toàn và trải nghiệm hấp dẫn nhất cho vận động viên.

Ban tổ chức khảo sát các khu vực chức năng phục vụ giải đấu (Ảnh: Bolt Event).

Những điểm nhấn đáng mong chờ

Aqua Warriors Halong Bay 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nơi hội tụ của những vận động viên bơi lội hàng đầu cùng các tín đồ yêu thích thể thao sức bền, yêu thích các môn thể thao dưới nước. Các nội dung thi đấu đa dạng từ hai môn (bơi - chạy) tới ba môn (bơi - đạp - chạy) hay cả thử thách đồng đội, hứa hẹn tạo nên một mùa hè bùng nổ với những màn trình diễn đỉnh cao và hấp dẫn.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội khám phá những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như du thuyền, thưởng thức ẩm thực của vùng biển Hạ Long - Quảng Ninh, giao lưu cùng các vận động viên và tận hưởng khung cảnh tuyệt mỹ của di sản thiên nhiên thế giới.

Với tất cả sự chuẩn bị công phu và những nội dung thi đấu hấp dẫn, Aqua Warriors Halong Bay 2025 sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ của mùa hè này.

Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 12-13/4/2025

Địa điểm: Bãi tắm Hòn Gai, Trần Quốc Nghiễn, Hạ Long.

Đăng ký ngay để trở thành chiến binh sẵn sàng chinh phục Aqua Warriors Halong Bay 2025.