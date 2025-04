Dấu ấn Aqua Warriors Halong Bay 2025 và những câu chuyện cảm xúc

Giải đấu Aqua Warriors Halong Bay 2025 tại Hạ Long (Quảng Ninh) do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân tổ chức, đã khép lại trong niềm vui và hạnh phúc của hơn 2.000 vận động viên sau 2 ngày thi đấu bùng nổ (12/4 và 13/4) khi đa số đều đã vượt qua chính mình, hoàn thành thử thách ở giải đấu được đánh giá là rất khắc nghiệt này.

Cô bé 14 tuổi 3 lần vô địch Sprin Aqua Warriors

Nguyễn Linh Chi, sinh năm 2011, thành viên của CLB Thăng Long (Hà Nội) được ghi nhận là vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất tại giải Aqua Warriors. Sau 3 lần tổ chức giải, Linh Chi luôn về nhất ở nội dung Sprin Aqua Warriors, trở thành VĐV giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất tại giải đấu này.

Nguyễn Linh Chi lập kỷ lục với 3 lần liên tiếp vô địch nội dung Sprin Aqua Warriors (bơi 750m, chạy 5km) tại giải Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở nội dung bơi 750m và chạy 5km, với quy định dành cho VĐV 12 tuổi trở lên, Linh Chi vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh và hơn tuổi để có lần thứ 3 vô địch tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 vừa qua (năm ngoái Linh Chi từng vô địch Aqua Warriors Halong Bay 2024 và Aqua Warriors Van Don 2024).

Nguyễn Linh Chi là gương mặt ấn tượng nhất tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 (Ảnh: Thế Nam).

"Ở phần thi bơi chỉ quy định 750m nhưng cháu bơi phải hơn 1km do bị sóng to đánh dạt ra xa. Rất may ở phần thi chạy cháu đã rút ngắn được khoảng cách với các đối thủ để về đích như mong đợi", Linh Chi chia sẻ sau khi xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung Sprint.

Biến áp lực trở thành động lực để giành chiến thắng

Trần Hương Thảo, nữ VĐV quê Quảng Ninh đã không giấu được cảm xúc vui mừng tột độ khi về nhất lứa tuổi dưới 30 ở nội dung Full Aqua Warriors Solo - nội dung đòi hỏi VĐV bơi 3km và chạy 15km.

"Năm ngoái tôi chỉ giành vị trí thứ 6 ở nội dung này, nhưng năm nay tôi cải thiện thành tích không ngờ. Tôi càng vui hơn khi con trai và chồng dự thi các nội dung khác ở Aqua Warriors Halong Bay 2025 đều hoàn thành và về đích như mục tiêu.

Giải đấu năm nay thật sự thú vị với cả gia đình. Chắc chắn gia đình tôi sẽ tiếp tục dự giải ở Vân Đồn vào tháng 9 tới", Hương Thảo bày tỏ niềm vui sau chiến thắng của mình.

Trần Hương Thảo (thứ 2 từ trái sang) có lần đầu tiên đứng top 1 lứa tuổi ở giải Aqua Warriors (Ảnh: Hải Long).

Đáng chú ý, nói về bí quyết đứng bục cao nhất của mình, Hương Thảo cho biết chỉ khoảng gần 2 tuần trước, việc cả gia đình chị đi thi Aqua Warriors được đăng tải trên báo Dân trí lúc đầu khiến chị cảm thấy áp lực.

Nhưng sau đó được mọi người động viên, chia sẻ rất nhiều giúp chị biến điều này trở thành động lực để thi đấu với quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi khi bước vào đường đua khắc nghiệt.

"Cả gia đình lên báo nên tôi càng phải nỗ lực, quyết tâm giành Huy chương khi bước vào thi đấu. Rất may mắn tôi đã làm được", chị Hương Thảo cho biết.

Câu chuyện xúc động của vận động viên khuyết tật

Phạm Tuấn Hưng (sinh năm 2002) có lẽ là VĐV đặc biệt nhất tại Aqua Warriors Halong Bay 2025 vừa qua khi anh là người khuyết tật duy nhất tham dự giải đấu.

Bất chấp việc bị mất cả đôi chân, Phạm Tuấn Hưng vẫn đăng ký tham dự nội dung Full Aqua Warriors Relay với bạn của mình, chịu trách nhiệm phần thi bơi 3km.

Hình ảnh Phạm Tuấn Hưng dùng tay di chuyển trên cát trước khi xuống nước thi bơi đã khiến không ít người xúc động. Càng xúc động hơn khi anh quyết không bỏ cuộc trên đường bơi rất dài để hoàn thành phần thi của mình, giúp người đồng đội có thể tiếp tục tham gia phần thi chạy.

Phạm Tuấn Hưng nỗ lực hoàn thành phần thi bơi 3km dù bị cụt cả 2 chân (Ảnh: Quyết Thắng).

Phạm Tuấn Hưng di chuyển bằng tay cố gắng hoàn thành phần thi để đồng đội của mình tiếp tục tham gia phần thi chạy (Ảnh: Quyết Thắng).

Cuối cùng cả Hưng và người bạn đã hoàn thành thử thách và nhận kỷ niệm chương cho người hoàn thành nội dung thi đấu.

"Tuấn Hưng không chỉ chiến thắng bản thân, mà cậu ấy còn truyền động lực rất lớn tới các VĐV khác. Cậu ấy là tấm gương cho nhiều người, đúng như câu nói "tàn mà không phế". Tôi rất nể phục cậu ấy", VĐV Mạnh Trung bày tỏ về những nỗ lực của Tuấn Hưng trên đường đua.

Chia sẻ sau khi hoàn thành phần thi, VĐV sinh năm 2002 cũng khiêm tốn bày tỏ: "Chỉ cần mình cố gắng, quyết tâm thì điều gì cũng làm được".

Mất chức vô địch vì sai lầm đáng tiếc

Ngay trong lần đầu tiên tham dự Aqua Warriors Halong Bay 2025, cậu bé 9 tuổi Hoàng Hải Nam đến từ Trường THCS Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) đã gây sốc khi cán đích đầu tiên ở nội dung Kids Aqua Warriors với thành tích mà ngay cả người lớn cũng không dễ gì làm được.

Cậu bé sinh năm 2016 hoàn thành phần thi bơi 150m chỉ chưa đầy 3 phút, sau đó hoàn thành phần thi chạy 1km cũng chưa tới 5 phút để cán đích đầu tiên. Thậm chí ngay sau khi cán đích, Hải Nam không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi, chỉ nhờ bố lấy nước đổ lên người cho đỡ nóng.

Đáng tiếc dù cán đích đầu tiên, nhưng Hoàng Hải Nam lại không được Ban tổ chức (BTC) xác nhận là nhà vô địch ở nội dung này khi cậu bé bị tính phạm quy vì một sai lầm đáng tiếc.

Hoàng Hải Nam bị tước chức vô địch vì lỗi cởi trần khi thi đấu một cách đáng tiếc (Ảnh: Thế Nam).

Theo đó, Hải Nam bị tước Huy chương vì lỗi cởi trần trong suốt phần thi chạy và về đích - khi quy định trước đó của BTC yêu cầu các VĐV luôn phải mặc áo trong các phần thi.

"Là lỗi của tôi không dặn kỹ con trai. Có lẽ do nóng nên cháu cởi trần chạy cho mát và bị mất chức vô địch một cách đáng tiếc. Nhưng không sao, con trai tôi đã vô địch trong lòng bố mẹ rồi. Giải đấu lần sau sẽ làm lại", anh Hoàng Văn Hiển, bố của Hoàng Hải Nam chia sẻ.

Nguyễn Tiến Dũng cũng là một VĐV khác bị tước Huy chương đáng tiếc dù cán đích đầu tiên ở nội dung Junior Aqua Warriors. Cậu bé sinh năm 2013 dù không có phần thi bơi 300m tốt nhất nhưng lại bứt tốc thần kỳ khi tham gia phần thi chạy 2km.

VĐV Nguyễn Tiến Dũng bị tước chức vô địch do quá tuổi dự thi nội dung Junior Aqua Warriors (Ảnh: Thế Nam).

Ở nội dung sở trường này, Tiến Dũng cũng nhanh chóng bỏ xa các đối thủ và băng băng về đích. Điều đáng tiếc là, sau khi tổ trọng tài kiểm tra thì Tiến Dũng không được công nhận chức vô địch do đăng ký sai nội dung thi đấu.

Theo đó, nội dung Junior Aqua Warriors chỉ dành cho VĐV dưới 12 tuổi, nhưng Tiến Dũng sinh năm 2013 nên cậu bé đã quá tuổi ở nội dung này và không được công nhận thành tích cũng như trao huy chương.

"Giải đấu lần sau em sẽ làm lại, quyết giành chức vô địch ở nội dung Sprint Aqua Warriors', Tiến Dũng bày tỏ khi biết bị tước huy chương vì sai sót đáng tiếc của mình.

Những người hùng thầm lặng

Aqua Warriors Halong Bay 2025 là giải đấu không chỉ vinh danh các VĐV mà còn vinh danh cả những người hùng thầm lặng. Trong số đó, đội ngũ y tế của Bệnh viện Hồng Ngọc được rất nhiều VĐV tham dự giải đấu đánh giá cao vì sự tận tình và nhiệt huyết.

"Tôi dẫm phải vật cứng và chảy máu rất nhiều. Cũng may có sự hỗ trợ tốt từ các bạn trong đội ngũ y tế của Bệnh viện Hồng Ngọc", một VĐV bày tỏ khi gặp chấn thương trong phần thi chạy và phải nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Trong suốt hai ngày diễn ra thi đấu, đội ngũ y tế cũng đã căng mình hỗ trợ các VĐV khi rất nhiều người gặp phải tình trạng nhẹ thì bị chuột rút, căng cơ, mất nước, nặng thì chảy máu, sốc nhiệt. Dù vậy đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, để Aqua Warriors Halong Bay 2025 để lại trong lòng các VĐV những kỷ niệm đẹp và khoảnh khắc khó quên.

