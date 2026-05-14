AFC nhận định về U17 Việt Nam và 4 cặp đấu tứ kết giải châu Á

Các cặp đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan 0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc 23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc 0h ngày 17/5: U17 Việt Nam - U17 Australia

"U17 Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước UAE trong trận đấu rất kịch tính thuộc bảng C giải U17 châu Á 2026, qua đó giành vé vào tứ kết.

Chiến thắng này giúp Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm, hơn Hàn Quốc 1 điểm, đồng thời cả hai đội cũng đã giành được suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar", AFC nhấn mạnh sau chiến tích lịch sử của U17 Việt Nam sau khi đánh bại U17 UAE ở lượt cuối bảng C diễn ra tại Saudi Arabia vào rạng sáng 14/5 (giờ Việt Nam).

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 UAE (Ảnh: AFC).

Ở lượt đấu cuối mang tính quyết định của vòng bảng, U17 Việt Nam đã gặp bất lợi rất lớn khi bị thủng lưới chỉ sau 16 giây bóng lăn. Tuy nhiên lần lượt Nguyễn Lực, Minh Thuỷ và Mạnh Cường lập công để giúp U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE 3-2 sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Trận thắng này giúp U17 Việt Nam điền tên vào tứ kết giải U17 châu Á cùng suất dự World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên một đội bóng lứa tuổi U17 của Việt Nam giành vé dự World Cup. Trước đó, chỉ có U20 Việt Nam thời của Quang Hải, Hoàng Đức làm được điều này.

Đáng chú ý, AFC nhận định các cặp đấu tứ kết đều rất hấp dẫn khi các đội bóng đều có màn trình diễn tốt tại vòng bảng.

"Trận đấu đầu tiên trong loạt trận tứ kết diễn ra vào ngày 16/5 sẽ là cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Tajikistan, đây sẽ là trận tái đấu chung kết năm 2018 mà Nhật Bản đã giành chiến thắng 1-0 để có được danh hiệu thứ ba trong bốn lần vô địch.

Nhật Bản tiến vào vòng tiếp theo với tư cách là đội nhất bảng B, trong khi Tajikistan đứng thứ hai bảng A sau Saudi Arabia", AFC bình luận về một trong các cặp đấu đáng chú ý ở vòng tứ kết.

"Nhà đương kim vô địch Uzbekistan đã chắc suất đầu bảng với chiến thắng 2-0 trước Australia vào thứ tư, trong khi Hàn Quốc đứng thứ hai bảng C sau Việt Nam. Việt Nam, đội đứng đầu bảng với 6 điểm, sẽ đối đầu với Australia", AFC nói thêm về cặp đấu giữa Uzbekistan - Hàn Quốc và Việt Nam - Australia.

HLV Cristiano Roland giúp U17 Việt Nam lập chiến tích lịch sử ở giải châu lục (Ảnh: VFF).

Hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup của U17 Việt Nam kéo dài suốt hai năm qua dưới thời HLV Cristiano Roland. Theo đó, U17 Việt Nam thi đấu 19 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức tính đến thời điểm này), trong đó thắng 12 và hòa 6, thua 1, ghi tới 61 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 9 lần.

Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang có màn trình diễn tốt tại giải châu Á khi U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào tại vòng loại.

Ở vòng bảng giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thắng 2, thua 1, ghi 5 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn. Đáng chú ý trận thua trước U17 Hàn Quốc được xem là "tai nạn" khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã dẫn bàn trước đối thủ cho tới phút 83, nhưng bị thủng lưới 4 bàn liên tiếp do bị vỡ trận sau bàn thua bất ngờ.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam với U17 Australia được xem là trận đấu để đội tuyển nam "phục thù" cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam khi các cô gái Rồng vàng cũng đã để thua đội bóng xứ chuột túi ở trận tứ kết giải U17 nữ châu Á trước đó ít ngày.