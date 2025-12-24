Xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026?

Lính Ukraine chiến đấu ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Jamie Dettmer, nhà bình luận chính sách đối ngoại của trang tin Politico, cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc vào năm 2026 với những điều khoản bất lợi cho Kiev.

Dự đoán của ông Dettmer được đưa ra sau khi các nước EU không đạt được thỏa thuận sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để cấp cho Ukraine.

Theo nhà bình luận của Politico, động thái này khiến Kiev mất đi nguồn tài trợ được đảm bảo trong 2 năm tới. Ông Dettmer nghi ngờ khoản vay 90 tỷ euro mà EU đã nhất trí sẽ không đủ để giúp Ukraine duy trì khả năng thanh toán.

Ngoài ra, ông Dettmer cũng dự đoán, các quốc gia khác có thể sẽ “nối gót” Hungary, Séc và Slovakia, những nước từng từ chối tham gia vào kế hoạch vay chung của EU.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tại vị ở Nhà Trắng vào năm 2026-2027. Vì vậy, ông Dettmer nhận định sẽ "không có lý do gì để trông chờ Washington cấp thêm tiền mặt".

Sau hơn 16 giờ thảo luận căng thẳng, vào rạng sáng 19/12, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí huy động một khoản vay trị giá 90 tỷ euro trên thị trường vốn, được bảo đảm bằng phần dư địa chi tiêu chưa sử dụng trong ngân sách chung của khối, nhằm tài trợ cho Ukraine trong 2 năm tới.

Theo thỏa thuận, kế hoạch này sẽ không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào đối với Séc, Hungary và Slovakia. Ba quốc gia này trước đó đã tuyên bố không ủng hộ việc sử dụng ngân sách EU để tài trợ cho Ukraine.

Đặc biệt, kế hoạch này cũng đồng nghĩa EU vẫn không thể đồng thuận về việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Kiev.

Kế hoạch đầy tham vọng của EU nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine đổ vỡ vào phút chót khi các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng phương án này tỏ ra quá phức tạp hoặc đòi hỏi những quyết định chính trị khó có thể giải quyết ngay ở giai đoạn hiện tại.

Việc mất nhiều tuần tranh cãi về kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng, để rồi cuối cùng thất bại, có thể khiến nhiều người cho rằng cấu trúc cồng kềnh và sự đa dạng tiếng nói của EU vẫn là rào cản đối với hành động nhanh chóng, ngay cả trong những thời điểm khẩn cấp.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm và chưa có dấu hiệu lắng xuống.

NBC News dẫn các đánh giá tình báo Mỹ cho thấy Nga quyết tâm hơn bao giờ hết tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine và tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường.

Các cuộc hòa đàm tiếp tục bế tắc bất chấp các cuộc đối thoại trực tiếp diễn ra trong năm nay thông qua vai trò trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhận định, Nga có thể sẽ buộc phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine khi 2 yếu tố hội tụ: thực tế hơn về một chiến thắng tiềm tàng và khi tổn thất quá lớn.

Ông Sybiha nói thêm rằng cộng đồng quốc tế có đủ đòn bẩy để hối thúc Nga chấm dứt xung đột. Ông cũng kêu gọi các đồng minh thay đổi cách tiếp cận trong việc hỗ trợ Ukraine.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định “Nga thực sự muốn hòa bình, sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao”. Tuy nhiên, khi đàm phán bị đình trệ, Moscow sẽ dựa vào quân đội để “đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo Nga đề ra.