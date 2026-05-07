WHO trấn an về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

Nhân viên y tế hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm virus Hanta trên tàu MV Hondius (Ảnh: AFP).

Tàu du lịch MV Hondius đã trở thành tâm điểm sau khi có 3 hành khách tử vong giữa những nghi vấn về một đợt bùng phát virus Hanta trên tàu.

Căn bệnh hiếm gặp này thường lây lan từ các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh, điển hình là qua nước tiểu, phân và nước bọt. Tuy nhiên, chủng Andes (được xác nhận trong 3 trường hợp tử vong) có khả năng lây truyền giữa người với người.

Mặc dù vậy, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của virus này và nhấn mạnh rằng "nguy cơ đối với phần còn lại của thế giới là thấp".

Ông cho rằng không có sự tương đồng với tình trạng khẩn cấp vào đầu cuộc khủng hoảng Covid-19. Dù đã có "nhiều cuộc họp để phối hợp với các đối tác và ứng phó", ông cho biết cho đến nay ông thấy chưa cần thiết phải triệu tập một cuộc họp ủy ban khẩn cấp về tình hình virus Hanta.

"Ở giai đoạn này, rủi ro sức khỏe cộng đồng tổng thể vẫn ở mức thấp", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Về ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius, ông cho biết 3 hành khách khác nhiễm virus đang được sơ tán đến Hà Lan trong khi con tàu sẽ sớm nhổ neo để đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

"Từ đó, tất nhiên những hành khách còn lại sẽ di chuyển về quốc gia của họ”, ông nói.

Người đứng đầu WHO cho biết các nhân viên y tế đã lên tàu, bao gồm cả nhân viên từ WHO, và nói thêm rằng "chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ những người trên tàu, đồng thời giám sát tình hình bên ngoài".

Các quan chức y tế cho biết các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu hiện không có triệu chứng.

Trong khi đó, giới chức Argentina, nơi tàu MV Hondius khởi hành, đang điều tra nguồn gốc của đợt bùng phát virus Hanta trên tàu. Họ cho biết giả thuyết hàng đầu là một cặp vợ chồng người Hà Lan đã nhiễm virus trong một chuyến đi tham quan điểm ngắm chim hoang dã tại thành phố Ushuaia trước khi lên tàu và có thể đã tiếp xúc với các loài gặm nhấm mang mầm bệnh.

Trước đó, chính quyền cho biết Ushuaia và tỉnh Tierra del Fuego xung quanh chưa bao giờ ghi nhận trường hợp nhiễm virus Hanta nào.

Con tàu đã khởi hành cách đây hơn một tháng từ Nam Mỹ để dừng chân tại Nam Cực và một số đảo xa xôi trên Đại Tây Dương. Việc truy vết tiếp xúc đã bắt đầu tại 2 châu lục, gồm châu Âu và châu Phi, nhằm tìm kiếm những ca nhiễm xung quanh những người đã rời tàu trước đó.

Virus Hanta thường lây lan do hít phải chất thải của chuột bị nhiễm bệnh và có thể lây từ người sang người, mặc dù WHO cho biết điều đó là hiếm gặp.

Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của WHO Maria Van Kerkhove cho biết, nguy cơ đối với công chúng là thấp, và biến thể Andes đã được biết đến ngay cả khi WHO chưa bao giờ thấy một đợt bùng phát virus Hanta trên tàu.

"Đây không phải là Covid tiếp theo, nhưng nó là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ tiếp xúc với loại virus này”, bà Maria Van Kerkhove nói. Bà cho biết thêm thời gian ủ bệnh của virus Hanta có thể là 1-8 tuần.