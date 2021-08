WHO lập tổ chuyên gia mới điều tra nguồn gốc Covid-19

Dân trí Một nhóm chuyên gia mới sẽ tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 13/8 cho biết.

Các nhà điều tra quốc tế do WHO tập hợp đến Vũ Hán, Trung Quốc điều tra nguồn gốc Covid-19 hồi đầu năm 2021 (Ảnh: AP)

AFP dẫn thông cáo của WHO ngày 12/8 cho biết: "Một nhóm cố vấn khoa học quốc tế (SAGO) sẽ chịu trách nhiệm cố vấn cho WHO về việc phát triển khung nghiên cứu toàn cầu đối với các dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Với SARS-CoV-2, nhóm cố vấn sẽ hỗ trợ tiến hành nhanh chóng các nghiên cứu được đề xuất trong báo cáo hồi tháng 3/2021".

Bản báo cáo mà WHO đề cập đến là báo cáo kết quả điều tra giai đoạn một tại Vũ Hán (Trung Quốc) của nhóm chuyên gia quốc tế hơn 10 người do WHO dẫn đầu. Trong báo cáo, các chuyên gia đề xuất mở rộng điều tra nguồn gốc Covid-19.

Tháng trước, WHO đề xuất tiến hành giai đoạn hai của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc, trong đó có việc kiểm tra các phòng thí nghiệm và khu chợ ở Vũ Hán. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị này.

Thông cáo hôm qua của WHO cho biết: "Sau khi công bố báo cáo điều tra giai đoạn một nguồn gốc Covid-19 hồi tháng 3, WHO đã vạch ra các bước điều tra tiếp theo trên cơ sở tiếp tục thảo luận với các quốc gia thành viên và giới chuyên gia. Giai đoạn nghiên cứu tiếp theo sẽ bao gồm điều tra thêm dữ liệu thô về các ca bệnh sớm nhất và các mẫu huyết thanh của các ca bệnh từ năm 2019".

WHO hối thúc các nước, trong đó trực tiếp nhắc đến Trung Quốc, chia sẻ toàn bộ dữ liệu thô về các ca mắc Covid-19 sớm nhất và cho phép kiểm tra lại các mẫu trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, WHO cũng kêu gọi không chính trị hóa vấn đề nguồn gốc đại dịch.

"Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ hợp tác. Tôi, các bạn và tất cả mọi người đều muốn biết nguồn gốc của đại dịch khủng khiếp nhất một thế kỷ qua này", người phát ngôn WHO Fadela Chaib nói.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã lập tức bác bỏ kêu gọi của WHO. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu hôm qua nói, Bắc Kinh cho rằng việc kêu gọi cung cấp thêm dữ liệu đang được thúc đẩy bởi động cơ chính trị thay vì nghiên cứu khoa học. Ông Ma cho biết, Trung Quốc phản đối cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 vì mục đích chính trị cũng như việc từ bỏ kết quả điều tra của nhóm chuyên gia WHO sau chuyến thăm tới thành phố Vũ Hán hồi đầu năm nay.

"Các kết luận và đề xuất trong bản báo cáo chung của WHO và Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế và giới khoa học công nhận. Việc truy tìm nguồn gốc Covid-19 trong tương lai cần dựa trên căn cứ của báo cáo này, thay vì một báo cáo mới", ông Ma nói. Quan chức này khẳng định thêm, Trung Quốc đang thực hiện nghiên cứu "theo dõi và bổ sung" về nguồn gốc, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ việc truy tìm nguồn gốc dựa trên khoa học".

Minh Phương

Theo NYPost