WHO dự đoán thời điểm thế giới kiểm soát được Covid-19

Dân trí Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, tiêm chủng vắc xin vẫn là yếu tố tiên quyết giúp thế giới kiểm soát đại dịch Covid-19.

Du khách vui chơi gần tháp Eiffel tại Paris, Pháp (Ảnh minh họa: AP).

Trả lời phỏng vấn đài truyền thanh RAC1 của Tây Ban Nha gần đây liên quan đến việc liệu khi nào đại dịch Covid-19 chấm dứt, Tiến sĩ Maria Neira, Giám đốc Văn phòng Môi trường, Biến đổi khí hậu và Sức khỏe của WHO, cho rằng thế giới có thể kiểm soát được đại dịch vào khoảng tháng 3/2022 nếu các nước có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp hiện nay đạt được mục tiêu tiêm chủng.

"Hai năm là khoảng thời gian chúng ta đặt ra (để kiểm soát đại dịch), đó là một khoảng thời gian hợp lý. Nếu chúng ta bắt đầu tiêm chủng với tốc độ như hiện nay, chúng ta thậm chí có thể thoát đại dịch sớm hơn", Tiến sĩ Neira nói.

Tuy nhiên, bà cũng quan ngại về tình trạng hạn chế nguồn cung vắc xin ở một số quốc gia. Bà cũng nhấn mạnh lại quan điểm của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus rằng, thế giới phải thoát đại dịch cùng nhau. Đó là lý do WHO nhiều lần kêu gọi các nước giàu tiếp tục chia sẻ vắc xin cho các nước thu nhập thấp và trung bình, hoãn kế hoạch tiêm liều tăng cường.

Ngoài ra, ông Tedros cho rằng, vấn đề hiện tại không phải là tìm cách đưa thế giới trở lại trạng thái bình thường mà còn là rút ra những bài học từ cuộc khủng hoảng Covid-19 để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Đại dịch Covid-19 khởi phát từ cuối năm 2019 với những ca bệnh đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Gần hai năm kể từ khi bùng phát, Covid-19 đã khiến gần 230 triệu người mắc bệnh, trong đó gần 4,7 triệu người tử vong. Các nước đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để ngăn chặn virus lây lan và biến đổi. Với chương trình tiêm chủng nhanh chóng, một số nước đã bắt đầu tìm cách "chung sống" với Covid-19.

Minh Phương

Theo DW