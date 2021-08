"Vũ khí" mới của Trung Quốc đảm bảo an ninh lương thực trước dịch bệnh

Dân trí Trung Quốc đang đặc biệt chú ý đến vấn đề an ninh sinh học nhằm đảo bảo lương thực trước các mối đe dọa dịch bệnh.

Năm 2018, dịch tả lợn châu Phi đã giết chết một nửa đàn lợn hơn 400 triệu con của Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Một tòa nhà 13 tầng được ví như "khách sạn lợn" đã được xây dựng ở miền nam Trung Quốc để nuôi 10.000 con lợn với các quy chuẩn an ninh sinh học nghiêm ngặt. Tòa nhà bị hạn chế ra vào, có gắn các camera an ninh, có dịch vụ thú y tại chỗ và quy trình chuẩn bị thức ăn cho đàn lợn cũng được thiết kế tỉ mỉ. Tất cả những điều kiện này nhằm bảo vệ đàn lợn - nguồn cung thịt quan trọng của Trung Quốc - trước các dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi.

Những trang trại lợn cao tầng này được xây dựng bởi các doanh nghiệp như Muyuan Foods và New Hope Group. Rupert Claxton, giám đốc công ty tư vấn Gira, cho rằng Trung Quốc đang áp dụng mô hình của Mỹ và châu Âu để thu hẹp khoảng cách về an ninh sinh học. "Trong vòng 20 năm, họ đã hoàn thành điều mà người Mỹ có lẽ mất 100 năm để thực hiện", ông Claxton nói.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Trung Quốc vào năm 2018, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chỉ trong vòng một năm, nó đã giết chết một nửa trong số đàn lợn hơn 400 triệu con của Trung Quốc, khiến giá thịt lợn tăng phi mã và buộc nước này phải nhập khẩu thịt với mức độ chưa từng có.

An ninh lương thực trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc và khi lạm phát lên mức cao nhất 8 năm, chính phủ nước này buộc phải dựa vào kho dự trữ đông lạnh để hạ nhiệt giá thịt.

Hiện tại, đàn lợn của Trung Quốc đã được tái đàn nhanh chóng hơn dự đoán khi các trang trại lớn mở rộng quy mô. Giá thịt lợn đã giảm đáng kể và giới chức nước này cũng bắt đầu khôi phục kho dự trữ chiến lược.

Tuy vậy, mối đe dọa dịch bệnh vẫn còn dai dẳng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc hồi tháng 7 cho biết 11 sự cố đã được báo cáo kể từ đầu năm nay khiến hơn 2.000 con lợn bị tiêu hủy. Các biến chủng mới của virus xuất hiện với thời gian ủ bệnh dài hơn đang làm phức tạp nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát hiện và ứng phó nguy cơ bùng phát dịch trong tương lai.

Tại Trung Quốc, lợn đóng vai trò là nguồn cung cấp thịt quan trọng. Tính đến năm 2020, 57% sản lượng thịt lợn của Trung Quốc là từ các trang trại lớn. Mới đây, công ty New Hope Group đã hoàn tất xây dựng một tòa nhà 5 tầng với diện tích tương đương 20 sân bóng (140.000 m2) tại quận Bình Quan, bắc Kinh. Trang trại này dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 120.000 con lợn mỗi năm, trở thành trang trại lợn lớn nhất ở khu vực Bắc Kinh. Trang trại này được trang bị các robot giám sát thân nhiệt, hệ thống lọc không khí cũng như hệ thống khử khuẩn và cung cấp thức ăn tự động.

Một cơ sở nuôi hàng nghìn con lợn đồng nghĩa với việc nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Do vậy, các trang trại kiểu này phải áp dụng các quy chuẩn an toàn sinh học vô cùng nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu rủi ro. Các nhân viên làm việc tại đây buộc phải tắm rửa sạch sẽ, thay đổi trang phục bảo hộ khi ra vào trang trại, giống như các nhà khoa học làm việc trong các phòng thí nghiệm an toàn sinh học.

Minh Phương

Theo Bloomberg