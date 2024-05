Vòm nhiệt "thiêu đốt" Mexico, 48 người thiệt mạng

Lực lượng hành pháp phát nước cho người dân trong sóng nhiệt cực đoan ở Mexico (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo của Bộ Y tế Mexico hôm 23/5, nắng nóng cực đoan khiến hàng chục người thiệt mạng. Cơ quan này dự báo nhiệt độ còn có thể tăng cao hơn trong những ngày tới.

Mexico đang phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của "vòm nhiệt", một hiện tượng thời tiết áp suất cao. Vòm nhiệt giống như một chiếc nắp khổng lồ giữ không khí nóng bao trùm phần lớn đất nước, khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, thậm chí vượt quá 45 độ C tại một số khu vực.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Y tế Mexico từ ngày 12 đến 21/5, đã có 22 người thiệt mạng vì các vấn đề liên quan đến nắng nóng.

Số người thiệt mạng do nắng nóng cực đoan tại Mexico đã tăng lên 48 kể từ khi mùa nóng bắt đầu vào ngày 17/3, chủ yếu là do say nắng và mất nước.

So sánh với cùng kỳ năm 2022 và 2023, các ca tử vong do nắng nóng tại Mexico trong năm nay cao hơn đáng kể. Bộ Y tế Mexico ghi nhận chỉ có 2 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng khắc nghiệt năm 2022 và 3 trường hợp vào năm 2023.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, hàng trăm người khác đã bị say nắng, cháy nắng, mất nước và các tình trạng liên quan đến nhiệt độ cao khác.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học tự trị quốc gia Mexico cho biết, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đợt nắng nóng sẽ sớm kết thúc. Thậm chí, giới chuyên gia cảnh báo, trong vòng 10 đến 15 ngày tới, nước này có thể trải qua đợt nóng kỷ lục với nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay.

Huyền Trang