Ván cược rủi ro nếu Mỹ quyết đưa lực lượng trên bộ vào Iran

Tiêm kích Mỹ tham gia cuộc chiến (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran trong những tuần tới.

Washington Post cuối tuần qua đưa tin rằng Lầu Năm Góc có thể đang chuẩn bị cho “nhiều tuần” tác chiến trên bộ tại Iran, nơi mà cuộc xung đột trong tháng qua đã làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Các nguồn tin tiết lộ rằng “bất kỳ chiến dịch trên bộ tiềm năng nào cũng sẽ không đạt tới mức kiểm soát toàn diện, mà có thể bao gồm các cuộc đột kích bởi sự kết hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường”, nhằm giành lấy đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ then chốt của Iran hoặc truy tìm và phá hủy các hệ thống vũ khí mà Iran có thể dùng để tấn công tàu thuyền đi qua eo biển huyết mạch Hormuz.

Ông Michael Eisenstadt, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Quân sự và An ninh tại Viện Chính sách Cận Đông của Washington, cho rằng việc kiểm soát đảo Kharg sẽ là một chiến dịch cực kỳ rủi ro đối với binh sĩ Mỹ, ngay cả khi họ đạt được thành công ban đầu.

“Tôi chắc chắn không muốn ở trong một nơi nhỏ như vậy khi Iran có khả năng trút UAV và có thể cả pháo binh xuống”, ông Eisenstadt nói.

Nhận định này được Joseph Votel, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đồng tình khi ông nói với ABC News rằng việc kiểm soát và giữ đảo Kharg sẽ đặt binh sĩ Mỹ vào trạng thái nguy hiểm thường trực, cảnh báo họ có thể “rất, rất dễ bị tổn thương” trước UAV và tên lửa phóng từ bờ biển.

Mặt khác, nếu chiến sự tiếp tục leo thang, Iran vẫn còn một "lá bài" khác chưa triển khai. Đó chính là eo biển Bab al-Mandeb ở Biển Đỏ.

Lực lượng Houthi ở Yemen cuối tuần qua đã bắt đầu phóng tên lửa vào Israel nhằm yểm trợ cho đồng minh Iran. Các chuyên gia nhận định, động thái tập kích của Houthi vẫn đang nằm trong giới hạn nhưng đây có thể mới chỉ là mở màn.

Nếu Mỹ đưa quân vào Iran và chiến sự bùng phát với quy mô lớn, Houthi có thể sẽ tăng cường tham chiến bằng cách phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Điều đó sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng, kéo dài cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vốn đã trở nên nghiêm trọng khi eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa.

Chuyên gia quân sự nhận định, quyết định phóng tên lửa vào Israel cho thấy “phạm vi địa lý của xung đột đang mở rộng”, đồng thời nhấn mạnh rằng Houthi đã chứng minh khả năng tấn công tàu thuyền tại biển Đỏ và vùng biển quanh bán đảo Ả Rập.

Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, cho rằng giá trị chính của Houthi đối với Iran không nằm ở việc tấn công Israel, mà là khả năng tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế lên Mỹ.

“Điều này đặt ra một câu hỏi then chốt: Liệu Houthi có leo thang hơn nữa bằng cách nhắm trực tiếp vào cơ sở hạ tầng và tuyến hàng hải của Ả rập Xê út, hay họ sẽ giữ khả năng này như một đòn bẩy gây sức ép bổ sung khi xung đột mở rộng”, ông viết.

“Với mỗi ngày trôi qua của cuộc chiến, đặc biệt khi các động thái chống Iran ngày càng mở rộng, khả năng kịch bản này xảy ra tiếp tục gia tăng. Ngày càng không còn là câu hỏi liệu việc này có xảy ra hay không, mà là khi nào”, ông nói.

Nhà báo Spencer Ackerman cũng đồng tình với nhận định trên, cho rằng: “Bạn nghĩ mọi thứ đã tệ khi Iran siết chặt eo biển Hormuz? Houthi đã chứng minh họ có thể giữ biển Đỏ bị phong tỏa bất chấp một năm giao tranh với Hải quân Mỹ".