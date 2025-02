Văn bản đặc biệt Mỹ gửi cho châu Âu trước thềm đàm phán về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn châu Âu đảm nhận vai trò đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột (Ảnh: Reuters).

Mỹ đã gửi cho các chính phủ châu Âu một loạt câu hỏi về những gì họ cần từ Washington để cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh hậu xung đột.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington "đã nói rõ rằng chúng tôi kỳ vọng các đối tác châu Âu sẽ đi đầu trong việc thiết lập một khuôn khổ an ninh bền vững và mong chờ những đề xuất của họ".

Văn bản được cho là gồm 6 câu hỏi.

Thứ nhất là: "Theo bạn, một sự đảm bảo hoặc cam kết an ninh do châu Âu hậu thuẫn nào có thể đủ để răn đe Nga trong khi vẫn đảm bảo rằng cuộc xung đột này kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình lâu dài".

Thứ hai là: "Bạn tin rằng những nước châu Âu và/hoặc nước thứ ba nào có thể hoặc sẽ tham gia vào thỏa thuận như vậy".

Thứ ba là: "Nếu lực lượng quân sự của nước thứ ba được triển khai tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, bạn nghĩ quy mô cần thiết của một lực lượng do châu Âu dẫn đầu này cần phải như thế nào? Những lực lượng này sẽ được triển khai như thế nào, ở đâu và trong bao lâu".

Thứ tư là: "Mỹ, đồng minh và đối tác cần chuẩn bị những hành động gì nếu Nga tấn công các lực lượng này".

Thứ năm là: "Bạn cần sự hỗ trợ nào của Mỹ, nếu có, để tham gia vào các thỏa thuận an ninh này? Cụ thể, bạn nghĩ rằng Mỹ cần cung cấp những nguồn lực nào trong ngắn hạn và dài hạn".

Thứ sáu là: "Chính phủ của bạn chuẩn bị cung cấp những khả năng, thiết bị và bảo trì bổ sung nào cho Ukraine để cải thiện khả năng đàm phán và tăng áp lực lên Nga. Chính phủ của bạn sẵn sàng làm gì hơn nữa để tăng cường trừng phạt Nga, bao gồm việc thực thi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn và nhắm mục tiêu hiệu quả hơn vào các quốc gia thứ ba đang hỗ trợ Nga trên toàn cầu".

Bản câu hỏi này là một phần lý do khiến các lãnh đạo châu Âu quyết định họp khẩn tại Pháp ngay sau Hội nghị An ninh Munich. Cuộc gặp nhằm bắt đầu các cuộc tham vấn giữa các nhà lãnh đạo châu Âu về tình hình Ukraine và các vấn đề an ninh châu Âu.

Châu Âu đang lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đàm phán.

Các đại diện cấp cao của Mỹ và Nga sẽ gặp nhau vào ngày mai 18/2 tại Ả Rập Xê Út. Cuộc thảo luận cũng nhằm chuẩn bị cho khả năng hội đàm sắp tới giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Đại diện của Ukraine sẽ không tham gia cuộc họp. Tuy nhiên, NBC dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, chính quyền của ông Trump muốn tổ chức họp song phương với Moscow và Kiev trước khi tiến tới đàm phán đa phương. Giới chức Mỹ cũng khẳng định, cả Ukraine và châu Âu đều sẽ đàm phán.