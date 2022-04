Ukraine tước quân hàm của 2 tướng cấp cao vì bị cáo buộc phản quốc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài viết đăng vào tối 31/3 trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã sa thải 2 tướng cấp cao của nước này, đồng thời gọi họ là những người "phản anh hùng".

"Hôm nay, một quyết định đã được đưa ra liên quan tới những phần tử phản anh hùng. Giờ đây tôi không có thời gian để đối phó với toàn bộ những kẻ phản quốc. Nhưng dần dần họ sẽ đều bị trừng phạt", ông Zelensky cho biết.

Theo đó, 2 tướng cấp cao được đề cập tới là cựu Cục trưởng Cục An ninh Nội chính của Cơ quan An ninh Ukraine Naumov Andriy Olehovych, và cựu lãnh đạo Sở An ninh tại khu vực Kherson Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych. Họ đều đã bị tước quân hàm.

"Những người này nằm trong số những sĩ quan cấp cao không thể quyết định được đâu là quê hương của họ. Họ đã vi phạm lời thề trung thành với nhân dân Ukraine cũng như bảo vệ nhà nước, bảo vệ nền tự do và độc lập của Ukraine. Họ sẽ bị tước quân hàm", ông Zelensky viết.

Hiện chưa rõ chính xác 2 tướng cấp cao trên đã có hành động gì để bị cáo buộc mắc tội phản quốc.

Quyết định của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài hơn một tháng. Hiện thời, các biện pháp đàm phán đã bước đầu đạt được tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, cả 2 bên cho rằng, còn nhiều điều cần phải làm để một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết nhằm khép lại chiến sự.