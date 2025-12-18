Nga công bố thương vong của Ukraine trong cuộc xung đột

Lính Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ Quốc phòng có sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin hôm 17/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết khả năng chiến đấu của Ukraine đã giảm khoảng 1/3 trong năm qua, khiến Kiev mất khả năng bổ sung lực lượng thông qua việc huy động dân thường.

Ông Belousov nói rằng Ukraine đã mất gần 500.000 binh sĩ chỉ riêng trong năm nay.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 103.000 vũ khí và thiết bị quân sự trong năm nay, bao gồm khoảng 5.500 vũ khí và thiết bị của phương Tây, gần gấp đôi tổng số được ghi nhận vào năm trước.

Ông Belousov ước tính Ukraine đã mất hơn một nửa công suất về năng lượng, với 70% nhà máy nhiệt điện và hơn 37% nhà máy thủy điện ngừng hoạt động.

"Hơn 70% nhà máy nhiệt điện và hơn 37% nhà máy thủy điện cung cấp điện cho quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã ngừng hoạt động. Ukraine đã mất hơn một nửa công suất năng lượng. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phòng thủ của Ukraine", ông Belousov nhấn mạnh.

Trước đó, báo Washington Post dẫn nguồn tin cho biết, lưới điện của Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ, đe dọa làm tê liệt hoàn toàn hệ thống truyền tải điện từ tây sang đông, chia cắt đất nước thành hai phần.

Gần đây, Ukraine đã chuyển sang lịch cắt điện luân phiên hàng ngày trên toàn quốc, khiến một số người dân sống trong cảnh không có điện từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày. Các doanh nghiệp công nghiệp liên tục bị hạn chế điện năng. Theo Stanislav Ignatyev, người đứng đầu hội đồng quản trị của Hiệp hội Năng lượng tái tạo Ukraine, tình trạng mất điện có thể kéo dài đến đầu tháng 4 năm sau.

Ukraine đã nhiều lần báo cáo về các vụ nổ và thiệt hại tại các cơ sở năng lượng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 11/12 cho biết “tổn thất về nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 1 triệu người và vẫn tiếp tục tăng”.

Ông Lavrov xác nhận Nga đã trao trả hơn 11.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho Ukraine, và Ukraine đã đáp lại bằng cách trao trả 201 thi thể binh sĩ Nga.

Trước đó, vào tháng 11, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, theo các tài liệu quân sự bị rò rỉ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu quân nhân kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

Số quân nhân thương vong trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trên các phương tiện truyền thông. Các bên thứ 3 khó có thể xác nhận những thông tin này.

Vào tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổn thất về nhân lực của Moscow trong cuộc xung đột chỉ bằng một phần nhỏ so với phía Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, không thể thống kê chính xác có bao nhiêu người Ukraine đã thiệt mạng do chiến tranh.