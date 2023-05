Ukraine thừa nhận vấn đề với vũ khí phương Tây

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo (Ảnh minh họa: Reuters).

Trả lời phỏng vấn nhật báo Corriere della Sera của Italy ngày 3/5, Mikhail Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, thừa nhận pháo tự hành do Italy viện trợ cần phải nâng cấp.

Bình luận này nhằm xác nhận thông tin Financial Times đưa ra trước đó rằng 20 lựu pháo mà Italy chuyển cho Ukraine bị lỗi, không thể trực chiến ngay được.

"Pháo tự hành đã nằm trong kho một thời gian dài, cần được nâng cấp để có thể hoạt động một cách suôn sẻ. Lý tưởng nhất là nhận được vũ khí có thể sử dụng được ngay nhưng hãy thực tế, chúng tôi luôn sẵn sàng sửa chữa và nâng cấp chúng", ông Podoliak nói. Tuy nhiên, ông từ chối nêu cụ thể lỗi mà các lựu pháo của Italy gặp phải.

Ông thừa nhận, các vũ khí do phương Tây viện trợ có thể gặp vấn đề này hay vấn đề kia, nhưng điều quan trọng là Ukraine cần tiếp nhận khí tài sớm nhất có thể.

Hồi giữa tháng 4, truyền thông Italy đưa tin, nước này đã chuyển cho Ukraine một số lựu pháo tự hành M109 SPG cũ do Mỹ sản xuất. Các lựu pháo này được lưu trữ trong kho và được đại tu với ngân sách tài trợ của Mỹ trước khi chuyển đến tiền tuyến.

Sau thông tin của Financial Times, một nguồn tin quốc phòng Italy cho rằng, trục trặc của các lựu pháo trên có thể bắt nguồn trong quá trình bảo dưỡng.

Đây không phải lần đầu tiên vấn đề với vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine gây sự chú ý.

Tuần trước, báo New York Times cho hay, lựu pháo Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất gửi đến Kiev đã gặp phải những khó khăn đáng kể trên chiến trường do "điều kiện bùn lầy ở Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 3 thừa nhận, một quốc gia châu Âu đã cung cấp cho Kiev một hệ thống phòng không bị lỗi, buộc Ukraine phải sửa chữa.

Để giúp Ukraine giải quyết phần nào vấn đề này, Mỹ và các đồng minh đã lập trung tâm hỗ trợ sửa chữa vũ khí tại Ba Lan, sát biên giới Ukraine.

Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không muốn gửi quân đội vào Ukraine do lo ngại về việc bị lôi kéo vào một cuộc xung đột với Nga, nên họ đã chuyển sang hỗ trợ trực tuyến qua đường dây nóng.

Hơn nữa, quân đội Ukraine thường không muốn gửi vũ khí ra nước ngoài để sửa chữa, họ muốn tự mình làm điều đó hơn. Theo ước tính của giới chức Mỹ, phía Kiev luôn tự khắc phục đến khoảng 99% các trường hợp vũ khí gặp sự cố.

Truyền thông Ba Lan tháng trước cho biết, Tập đoàn vũ khí Bulgarianmilitary của nước này đã thông báo lập trung tâm dịch vụ cho xe tăng trên khu vực của nhà máy Bumar - Labedy. Nhờ đó, những chiếc xe tăng Ukraine bị hư hại trong chiến đấu sẽ nhanh chóng được khắc phục và quay trở lại chiến trường với sự giúp đỡ từ Ba Lan.