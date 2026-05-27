Ukraine phong tỏa tuyến hậu cần huyết mạch của Nga bằng UAV bí mật

Hình ảnh từ camera của một UAV Hornet ghi lại khoảnh khắc có khả năng sắp sửa tấn công xe quân sự Nga trên tuyến hậu cần huyết mạch (Ảnh: Telegram).

Lữ đoàn Nemesis số 412 của Ukraine ngày 26/5 cho biết họ đã thử nghiệm một loại UAV tấn công bí mật mới, loại vũ khí mà họ khẳng định đã chứng minh được hiệu quả cao khi hoạt động sâu trong lòng phòng tuyến của đối phương. Kết quả là các cuộc tập kích đã phá hủy hàng chục xe tải và xe bồn chở nhiên liệu của Nga dọc theo tuyến cao tốc hậu cần R-280.

Theo dữ liệu được tổng hợp bởi nền tảng tin tức tác chiến UAV của Ukraine Shraik News, tính đến tối 23/5, ít nhất 30 xe tải hạng nặng bị cháy nằm la liệt bên lề đường dọc theo tuyến cao tốc kết nối Donetsk - Mariupol, và 15 chiếc khác được nhìn thấy trên tuyến cao tốc nối Rostov - Crimea.

Theo báo cáo, hàng chục phương tiện bị phá hủy khác đã được kéo đi dọc theo các tuyến đường này kể từ đầu tháng 4.

Lữ đoàn Nemesis số 412 nói thêm, sau các đợt tập kích của Ukraine, phía Nga đã hạn chế việc di chuyển của các thiết bị hạng nặng dọc theo tuyến R-280, trong khi các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào các phương tiện cố gắng né tuyến đường bằng cách đi vào các con đường đất và đường mòn trên đồng ruộng.

"Chúng tôi đang sử dụng các “đôi cánh” tấn công bí mật chưa từng xuất hiện công khai trước đây. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Lữ đoàn Nemesis số 412 và nhà sản xuất, chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra một hệ thống được thiết kế để thích ứng với các nhiệm vụ cụ thể này”, tuyên bố cho hay.

Cao tốc R-280, được Nga gọi là "Novorossiya", chạy qua các thành phố Ukraine đang bị kiểm soát bao gồm Mariupol ở tỉnh Donetsk, Melitopol ở tỉnh Zaporizhia, và Simferopol thuộc bán đảo Crimea.

Tuyến đường này đóng vai trò là một hành lang hậu cần cốt lõi, kết nối đất liền miền Nam Ukraine với bán đảo Crimea, và được sử dụng để vận chuyển các thiết bị quân sự cùng các nhu yếu phẩm khác nhằm tiếp tế cho các lực lượng Nga.

Các cuộc tập kích này là một phần trong chiến dịch tấn công tầm trung ngày càng khốc liệt của Ukraine, nhắm vào các mục tiêu ở cấp độ chiến dịch, nằm trong khoảng cách từ 20km đến 200km tính từ đường tiền tuyến. Các hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, kho chứa nhiên liệu, đạn dược và các phương tiện hậu cần đều là mục tiêu của chiến dịch.

Trước đó vào tháng 3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo nước này sẽ sớm triển khai các loại UAV mới và nhiều đơn vị UAV hơn để mở rộng phạm vi quan sát và tấn công liên tục tại các khu vực do Nga kiểm soát từ vành đai khoảng 20-25km tính từ tiền tuyến lên tới 100km.

Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine, hồi cuối tháng 4 cho biết chiến dịch tấn công sâu đang vận hành rất tốt và Ukraine sẽ có đủ “chim sắt” cho các cuộc tấn công mở rộng này.

“Chim sắt” mà giới chức quân đội Ukraine đề cập đến dường như là UAV Hornet. Hôm 8/5, Quân đoàn Azov thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine công bố một video ghi lại cảnh các UAV Hornet của họ bay lượn tự do mà không hề bị cản trở trên bầu trời các thành phố Ukraine đang bị Nga kiểm soát là Donetsk và Mariupol.

Hornet do công ty Swift Beat của Mỹ phát triển. Đây là một loại UAV tấn công một chiều, cánh cố định có giá khoảng 5.000-10.000 USD, với tầm bay định mức là 150km. Lực lượng USF của Ukraine lần đầu tiên thử nghiệm UAV Hornet vào cuối năm 2025, trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt và chính thức ra mắt thực chiến vào mùa xuân năm nay.

Các phi công UAV Ukraine trong các cuộc phỏng vấn giữa tháng 5 cho biết loại máy bay này rất dễ điều khiển, có khả năng chống tác chiến điện tử (gây nhiễu) tốt và có thể chặn đứng cũng như thiêu rụi bất kỳ phương tiện nào nhỏ hơn xe tăng.