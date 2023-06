Ukraine phản công lớn, các "nắm đấm thép" tham chiến, Nga giáng trả mạnh

(Dân trí) - Giữa lúc Wagner nổi loạn, lực lượng vũ trang Ukraine tổ chức phản công lớn cùng lúc trên nhiều mặt trận. Nga giáng trả quyết liệt, đã có những ghi nhận tổn thất đầu tiên của Kiev.

Xe tăng, thiết giáp Ukraine bị phá hủy hôm 24/6 (Ảnh: WM. Blood). Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa vào các trung tâm trinh sát kỹ thuật vô tuyến và thiết bị hàng không của Quân đội Ukraine ở sân bay Kanatovo (vùng Kirovograd) và sân bay Dnepr. Tất cả các mục tiêu được giao đã bị vô hiệu hóa. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Ngoài ra, một kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow đã bị phá hủy tại một căn cứ không quân của Ukraine gần Starokonstantinov thuộc vùng Khmelnitsky, để đáp trả một cuộc tấn công vào cây cầu đường bộ Chongar bắc qua eo biển nối giữa Kherson với bán đảo Crimea. Quân đội Ukraine tiếp tục không thành công trong các nỗ lực tấn công ở các hướng Nam Donetsk, Zaporizhia, Donetsk và Krasny Liman. Ở hướng Nam Donetsk, gần điểm nóng nhất hiện nay là mấu lồi Vremevka, nhóm lực lượng Vostok, được sự yểm trợ của pháo binh và hệ thống hỏa lực hạng nặng, đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của Ukraine gần Makarovka, Novosyolka ở Donetsk và Levadnoye, vùng Zaporizhia. Hỏa lực pháo binh đã phá hủy 2 xe tăng và 6 phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine gần Novopol ở Donetsk và Novovorovka thuộc vùng Zaporizhia. Ở hướng Zaporizhia, quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine gần Yablokovo, vùng Zaporizhia. Không quân lục quân đã tấn công, vô hiệu hóa các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Preobrazhenka và Novodanilovka, vùng Zaporizhia. Kho vũ khí của Lữ đoàn cơ giới số 65 Ukraine đã bị phá hủy gần Malye Shcherbaki, vùng Zaporizhia. Ukraine tổn thất hơn 170 quân nhân, 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 12 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới, 1 pháo phản lực Grad, 1 hệ thống pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 lựu pháo MSTA-B và 1 lựu pháo D-20. Pháo tự hành Caesar trên chiến trường Ukraine (Ảnh: Reuters). Ở hướng Donetsk, 9 đợt tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi gần Vesyoloye, Artyomovsk (Bakhmut), Avdiivka, Pervomayskoye và Marinka ở Donetsk. Tổn thất của Ukraine là hơn 245 quân nhân, 1 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe bán tải cũng như pháo D-20 và D-30. Ở hướng chiến thuật Bakhmut, không quân và pháo binh đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài quân sự của 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và 36 Ukraine. Kho đạn của lữ đoàn pháo binh 45 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 Ukraine đã bị phá hủy gần Seversk và Sukhaya Balka ở Donetsk. Ở hướng Krasny Liman, Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine gần khu rừng Serebryansky. Các đơn vị lữ đoàn cơ giới 63 và 66 Ukraine đã hứng chịu đòn không kích gần Nevskoye ở Lugansk và Torskoye tại Donetsk. Hoạt động của 3 nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị chặn đứng gần Yampolovka, Torskoye tại Donetsk và Chervonaya Dibrova thuộc Lugansk. Tổn thất của Ukraine là hơn 100 quân nhân thiệt mạng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và 1 lựu pháo D-30 bị phá hủy. Trên hướng Kupyansk, Nga vô hiệu hóa nhân lực và khí tài của Ukraine gần Novomlynsk, Timkovka, vùng Kharkov và Stelmakhovka ở Lugansk. Ba nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần Yagodnoye và Berestovoye, vùng Kharkov. Tổn thất của Ukraine lên tới 30 quân nhân, 3 xe cơ giới và 1 lựu pháo D-20. Ở hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 45 quân nhân, 2 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Grad , 2 pháo tự hành Akatsiya và 2 pháo tự hành Gvozdika bị phá hủy. Trong ngày, Nga đã vô hiệu hóa 92 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 124 khu vực. 2 kho chứa nhiên liệu của Ukraine đã bị phá hủy gần Dnepropetrovsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo thiệt hại của Ukraine tính đến ngày 24/6 (Ảnh: BQP Nga). Ukraine và phương Tây thông tin chiến sự Trên kênh Telegram của mình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 24/6 cho biết "cánh quân phía đông của chúng tôi hôm nay đã phản công đồng thời ở một số hướng". Những hướng phản công này gồm các thành phố, thị trấn, trong đó có Bakhmut, Yahidne, Bohdanivka. Bà Maliar khẳng định cuộc phản công "đạt được tiến triển ở mọi hướng", song không nêu thêm chi tiết. Giao tranh ác liệt nổ ra khắp các mặt trận miền Nam Ukraine. "Nga ở thế phòng ngự, tìm mọi cách để ngăn chặn đà phản công của chúng ta. Đối phương phải hứng chịu tổn thất lớn về nhân lực, vũ khí và trang thiết bị", bà Maliar nói. Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã hoãn một đợt trừng phạt nhằm vào công ty lính đánh thuê Wagner, sau khi ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin dẫn đầu một đoàn xe vũ trang hướng tới Moscow. Với việc Tổng thống Nga Putin gọi ông Prigozhin là phản quốc và nói sẽ kiên quyết chống lại những kẻ nổi loạn, Mỹ dường như cảm thấy rằng việc trừng phạt Wagner sẽ là động thái ủng hộ ông Putin. Theo Al Zaeera, dẫn bình luận của Trung tướng Ihor Romanenko, chuyên gia quân sự hàng đầu của Ukraine cho biết Kiev nên phản ứng thận trọng với cuộc nổi loạn của Wagner ở Nga. Chuyên gia Ukraine đã nói rằng Kiev phải đưa ra một "quyết định cơ bản, chiến lược" về cách hưởng lợi từ tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở Nga. Theo tướng Ihor Romanenko, một động thái như vậy có thể là lệnh xâm nhập miền tây nước Nga để vượt qua các cơ sở phòng thủ khổng lồ trên tiền tuyến dài 1.000 km ở miền đông và miền nam Ukraine. Ông nói: "Một kế hoạch như vậy giống như một 'câu chuyện cổ tích' chỉ một ngày trước, nhưng sự hỗn loạn do nhóm Wagner gây ra có thể mang đến cho Kiev cơ hội hoàn hảo để giáng một đòn ít ngờ tới nhất". Tuy nhiên, những người ủng hộ phương Tây của Ukraine chắc chắn sẽ can thiệp để can ngăn Kiev khỏi những quyết định như vậy nhằm tránh việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, tướng Romanenko nói thêm. Ông nói: "Tất nhiên, các đồng minh của chúng tôi sẽ can thiệp, sẽ cố gắng gây ảnh hưởng bằng cách nào đó, theo cách 'đừng để điều gì đó tồi tệ xảy ra', để tránh leo thang, tránh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt". Cuối ngày 24/6, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã triệu tập một cuộc họp an ninh cấp cao nhất trước các diễn biến phức tạp gần đây ở Nga, sau khi người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner kêu gọi nổi dậy vũ trang nhằm chống lại giới lãnh đạo quân sự Moscow. Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở nước láng giềng cùng với các đồng minh và coi đây là vấn đề nội bộ của Nga. Lực lượng vũ trang của Ba Lan cũng đang được đặt trong tình trạng báo động trước các mối đe dọa hiện nay. Xe tăng, thiết giáp Ukraine bị Nga phá hủy tại mặt trận Zaporizhia ngày 24/6 (Ảnh: WM. Blood). Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận Ukraine dường như đang lan truyền tin giả về những bước tiến đáng kể của lực lượng vũ trang nước này gần Donetsk ở khu vực Novomikhailovka và Krasnogorovka. Do trời mưa ở Donetsk, chiến trường biến thành đầm lầy, chủ yếu có pháo binh hoạt động. Hiện tại, Ukraine đang cố gắng vượt qua hàng phòng thủ của Nga theo hướng Soledar, Bakhmut và Zaporizhia. Các mũi xung kích Ukraine đạt một số kết quả khi tiến được vài trăm mét về phía bắc Rabotino trên khu vực Orekhov. Tại Orekhov, Ukraine đẩy mạnh phản công trong bối cảnh cả thế giới đang theo dõi cuộc nổi loạn của người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin ở Nga. Áp lực mạnh nhất lúc này là tại khu vực Orekhov. Các mũi xung kích của Ukraine tiến 1,5 km về phía bắc Rabotino, rồi đổ bộ. Lực lượng tăng cường gồm đặc nhiệm, lính dù đã tham chiến hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị bộ binh, tuy nhiên bị Nga giáng trả quyết liệt, các binh sĩ Ukraine buộc phải rút lui. Trong trường hợp quân Nga thành công trong việc tập hợp lại và giành thế chủ động, họ có thể dồn các nhóm địch đang tiến công vào thế bị "bao vây" ở phía bắc Rabotino. Theo kênh Archangel of the Spetsnaz, một khu tập trung bộ binh Ukraine đã bị phát hiện gần Nesteryanka, hỏa lực Nga tiến hành tập kích khiến đội hình Ukraine phải phân tán. Nói chung, mặc dù có cuộc hành quân nổi loạn của Wagner ở hậu phương nhưng các binh sĩ Nga đang chiến đấu tại mặt trận Zaporizhia không mấy bị ảnh hưởng mà còn giáng trả quyết liệt, bẻ gãy các mũi tấn công của Ukraine, tiêu diệt nhiều binh sĩ, phá hủy hàng loạt xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley. Cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Orekhov (Ảnh: Rybar). 9 lữ đoàn "nắm đấm thép" của Ukraine tham chiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 24/6 cho biết "Cánh quân phía đông của chúng tôi hôm nay đã phản công đồng thời ở một số hướng". Kết quả mới nhất tại mặt trận Zaporizhia cho thấy đòn phản công quy mô lớn của Ukraine tổ chức ngày 24/6 đã không đạt được kết quả nào đáng kể trong khi phải hứng chịu thiệt hại nặng, nhiều phương tiện cơ giới bị phá hủy, trong đó có xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley. Xe tăng, thiết giáp Ukraine bị Nga phá hủy hôm 24/6 (Ảnh: WM. Blood). Như vậy, có thể thấy các lữ đoàn "nắm đấm thép" của Ukraine do NATO đào tạo và trang bị đã tham chiến. Điều này đúng với nhận định của các quan chức Mỹ cho rằng, một số đơn vị thuộc lữ đoàn Ukraine do phương Tây huấn luyện tác chiến ban đêm hiệu quả hơn so với lực lượng Nga. Theo The New York Times, giờ là thời điểm để toàn bộ 9 lữ đoàn gồm 36.000 binh sĩ Ukraine, được Mỹ và các đồng minh NATO trang bị và huấn luyện trong nhiều tháng qua, chính thức tham chiến. Quân đội Ukraine đã đạt được một số bước tiến nhỏ, phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và giành lại một số ngôi làng. Tuy nhiên, Kiev cũng đã mất xe tăng và xe bọc thép mới nhất do phương Tây cung cấp và phải chịu nhiều thương vong, theo báo cáo của tình báo Anh.

Theo BQP Nga, Al Zaeera. The New York Times, Archangel of the Spetsnaz, Rybar, WM. Blood