Ukraine nêu thời điểm có thể đạt thỏa thuận hòa bình với Nga

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với Suspilne, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, tháng 2/2026 sẽ mở ra một “cánh cửa” để đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông mô tả đây là giai đoạn thuận lợi nhất để cả Ukraine và Nga có thể đạt được những tiến triển thực chất.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ông Budanov cũng từng dự đoán, tháng 2/2026 là thời điểm thuận lợi nhất cho một thỏa thuận hòa bình.

“Các tính toán cho thấy đây là giai đoạn thuận lợi nhất để cả Nga và Ukraine có thể đạt được điều gì đó. Điều này liên quan đến hoạt động quân sự, mùa sưởi ấm và nhiều yếu tố khác. Có rất nhiều biến số. Tôi chỉ đưa ra kết luận”, ông Budanov nói.

Ông cũng nhận định ngân sách năm 2026 của Nga đã cho thấy những dấu hiệu khó khăn. Gần một nửa tổng chi tiêu được phân bổ cho nhu cầu quốc phòng, trong khi các chương trình khác bị cắt giảm mạnh.

Theo ông Budanov, những khó khăn kinh tế của Nga sẽ không tác động trực tiếp đến chiến dịch quân sự, nhưng sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Moscow về việc chấm dứt chiến tranh.

Vào tháng 11, ông Budanov đã giải thích lý do Nga gia tăng mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông cho biết Điện Kremlin hy vọng các cuộc tấn công này sẽ gây sức ép buộc Ukraine phải đàm phán theo các điều kiện của Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng yếu tố này có giới hạn và Nga chỉ có thể thực hiện chiến thuật này cho đến hết tháng 2/2026.

Cùng lúc đó, ông Budanov nói rằng “cánh cửa cơ hội” để chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ chỉ mở ra vào tháng 2/2026. Ông cũng cho rằng, theo quan điểm của mình, việc kết thúc chiến tranh sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Gần đây, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng đưa ra những dự báo tương tự, cho rằng việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine và bảo đảm một nền hòa bình bền vững có thể đạt được trong vòng 90 ngày tới. Điều này đặt ra khung thời gian tiềm năng cho thỏa thuận hòa bình từ tháng 1 đến tháng 3/2026, phù hợp với các dự báo của ông Budanov.

Đề cập đến các mục tiêu chính của Nga trong năm 2026, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết Moscow có ý định kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và khu vực Zaporizhzhia.

Theo ông Budanov, các mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga vào năm tới gồm: kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk; tiến sâu tối đa vào vùng Dnipropetrovsk; tiếp tục các chiến dịch tấn công tại các vùng Zaporizhzhia và Kherson; mở rộng các vùng đệm dọc theo đường biên giới.

Ông Budanov cho biết kế hoạch động viên của Nga trong năm 2025 là 403.000 người, và Nga đã hoàn thành chỉ tiêu này từ đầu tháng 12. Ông nói rằng trong năm 2026, Nga dự kiến sẽ tuyển thêm 409.000 quân.

Trong cuộc họp báo trước thềm cuộc gặp Tổng thống Mỹ vào cuối tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ nêu vấn đề lãnh thổ trong các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo, bao gồm vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Tổng thống Zelensky tuần này đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm mà Kiev đã thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Mỹ.

Theo ông Zelensky, kế hoạch này bao gồm việc xác nhận chủ quyền của Ukraine, một thỏa thuận không xâm phạm lãnh thổ giữa Nga và Ukraine liên quan đến việc tuân thủ đường ranh giới tiếp xúc, và các đảm bảo an ninh, nhưng không nêu rõ chi tiết cụ thể. Kế hoạch hòa bình cũng dự kiến ​​giới hạn số lượng quân nhân Ukraine ở mức 800.000 người trong thời bình.

Trong kế hoạch hòa bình, ông Zelensky cũng nhấn mạnh các đảm bảo an ninh kiểu NATO, đẩy nhanh quá trình đưa Ukraine gia nhập EU và hàng trăm tỷ USD đầu tư từ phương Tây vào Ukraine.