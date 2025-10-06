Ukraine nêu lý do khiến Patriot giảm hiệu quả đánh chặn tên lửa Nga

Một cuộc tập kích của Nga vào Kiev hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters).

Các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đang gặp nhiều trở ngại hơn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga, do Moscow đã điều chỉnh quỹ đạo bay của các loại tên lửa này để khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

Trong bài phát biểu trên chương trình truyền hình toàn quốc ngày 5/10, ông Yurii Ihnat, người đứng đầu Cục Truyền thông công chúng thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, thừa nhận các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Ông cho hay, điều này là do các tên lửa của Nga hiện nay sử dụng quỹ đạo hỗn hợp và có thể tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau.

Ông Ihnat đề cập đến bài báo mới đây của Financial Times, trong đó cho biết Nga đã thành công trong việc điều chỉnh các tên lửa đạn đạo để né tránh tốt hơn hệ thống phòng không của Ukraine.

Ngày 2/10, Financial Times (FT) đưa tin Nga có thể đã nâng cấp hệ thống cơ động Iskander-M, loại phóng tên lửa với tầm bắn lên tới 500km, cũng như tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal có tầm hoạt động khoảng 480km. Các tên lửa này hiện bay theo quỹ đạo thông thường trước khi đột ngột đổi hướng, lao dốc hoặc cơ động mạnh, khiến hệ thống đánh chặn Patriot bị rối loạn và mất khả năng dự đoán.

Theo FT, tỷ lệ đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo của Ukraine từng được cải thiện trong mùa hè, đạt 37% vào tháng 8, nhưng đã giảm mạnh xuống chỉ còn 6% trong tháng 9, dù số lần phóng tên lửa ít hơn.

Ông Ihnat lưu ý, chủ đề này không mới và đã được thảo luận chi tiết trong thời gian trước.

“Dĩ nhiên, rất khó để đánh chặn những tên lửa bay theo quỹ đạo hỗn hợp, chúng dao động khi tiếp cận mục tiêu. Điều này khiến việc tác chiến của hệ thống Patriot trở nên phức tạp hơn, bởi hệ thống này hoạt động ở chế độ tự động khi đối phó tên lửa đạn đạo. Việc tính toán điểm mà tên lửa đánh chặn va chạm hoặc phát nổ gần tên lửa bay tới trở nên khó hơn”, ông Ihnat nói.

Ông cũng nhấn mạnh, khi các tên lửa đạn đạo có thể tấn công từ nhiều hướng, một hệ thống duy nhất không thể phát hiện hết, mà cần có nhiều hệ thống và nhiều radar bao phủ thành phố từ các góc độ khác nhau.

Ukraine liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại để đối phó các cuộc tập kích ngày càng tinh vi của Nga.

Trong khi đó, Nga gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn cả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, kể cả những khu vực nằm xa tiền tuyến.