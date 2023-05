Ukraine lên tiếng sau khi Wagner tuyên bố rút khỏi Bakhmut

Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố sẽ rút quân khỏi Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Nếu họ không thay đổi quyết định và không tìm cách bổ sung lực lượng, tôi nghĩ đây có thể coi là bước ngoặt trong cuộc chiến Bakhmut. Wagner là lực lượng chủ chốt đã tham chiến ở Bakhmut suốt 9 tháng", Serhii Cherevatyi, người phát ngôn Quân khu miền Đông của quân đội Ukraine, bình luận.

Ông Cherevatyi cho rằng, sở dĩ Wagner chịu tổn thất lớn ở Bakhmut do họ liên tục tung lực lượng vào chiến trường.

"Nếu Wagner tiếp tục tổn thất hơn 100 thành viên mỗi ngày, họ sẽ không thể bù đắp lực lượng. Wagner sẽ bị tiêu diệt gần Bakhmut. Đó là lý do tại sao (lãnh đạo Wagner) Prigozhin muốn rút quân, hoặc tìm cách rút quân, bởi vì nếu tình hình này tiếp diễn, họ chỉ còn cầm cự được vài tuần", ông Cherevatyi nói.

Bình luận được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố sẽ rút quân khỏi Bakhmut vào ngày 10/5 tới do thiếu thốn đạn dược.

"Thay mặt những người lính Wagner, tôi tuyên bố, vào ngày 10/5, chúng tôi buộc phải bàn giao lại các vị trí ở Bakhmut cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga và rút lực lượng còn lại của Wagner về căn cứ hậu cần để ổn định hàng ngũ. Những người lính của chúng tôi sẽ không phải chịu tổn thất vô nghĩa, phi lý ở Bakhmut vì không có đạn dược", ông Prigozhin cho biết.

Ông Prigozhin nhiều lần chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga không đáp ứng đầy đủ lượng đạn dược cần thiết cho Wagner tham chiến ở Bakhmut.

Tuy nhiên, ông Cherevatyi cho rằng, đây có thể không phải lý do khiến Wagner quyết định rút khỏi Bakhmut. "Không có chuyện thiếu đạn dược. Chỉ riêng trong vòng một ngày qua, các vị trí của chúng tôi ở Bakhmut đã hứng 520 đợt tấn công bằng rocket và có 6 vụ không kích. Do vậy, điều này (thiếu đạn dược) là không đúng. Tôi nghĩ ông ta đang tìm lý do để rút khỏi chiến trường sau khi hứng tổn thất lớn, không thể thực hiện thêm nhiệm vụ khác, không thể bù đắp lực lượng", ông Cherevatyi nhận định.

Theo ông Cherevatyi, nếu Wagner rút khỏi Bakhmut, số vụ tấn công chống lại Ukraine ở đây sẽ giảm xuống bởi quân đội chính quy của Nga sẽ không chấp nhận mức tổn thất con người như Wagner.

Wagner là lực lượng chủ chốt trong nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát Bakhmut kể từ mùa hè năm ngoái. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đánh giá, Nga tìm cách đưa lính Wagner từ các mặt trận khác đến Bakhmut nhằm mục đích kiểm soát hoàn toàn thành phố này trước thời điểm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5.

Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, mối quan hệ giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga không ít lần căng thẳng. Wagner chỉ trích Moscow không đáp ứng đầy đủ nhu cầu khí tài và đánh giá thấp vai trò của họ. Ông chủ Wagner cảnh báo, nếu họ rút quân khỏi Bakhmut, toàn bộ chiến tuyến của Nga ở đây sẽ sụp đổ.