Ukraine ký thỏa thuận an ninh với EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Getty).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/6 đã ký một thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và EU.

Thỏa thuận đã được ký kết tại tòa nhà Hội đồng Châu Âu ở Bỉ trước thềm cuộc họp hội đồng.

Theo dự thảo thỏa thuận mà Reuters tiếp cận trước đó, trong trường hợp có "hành vi gây hấn trong tương lai" chống lại Ukraine, EU và Kiev có kế hoạch tham vấn trong vòng 24 giờ về nhu cầu của Ukraine và "nhanh chóng xác định" các bước tiếp theo.

Thỏa thuận này bao gồm cam kết của EU giúp đỡ Ukraine trong 9 lĩnh vực, như cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự, hợp tác công nghiệp quốc phòng và rà phá bom mìn.

Thỏa thuận không nêu rõ ngân sách mà EU dự kiến hỗ trợ Ukraine. Văn bản này cũng không đề cập tới tư cách thành viên tương lai của Ukraine tại EU, điều mà Kiev mong muốn từ lâu.

Tài liệu có tựa đề Cam kết an ninh chung giữa Liên minh châu Âu và Ukraine, khác biệt đáng kể so với các thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và các quốc gia thành viên NATO.

Thỏa thuận này cũng không giống như hiệp ước phòng thủ chung giữa các quốc gia NATO, mà là cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí và các viện trợ khác để tăng cường an ninh của nước này và ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Kiev trong tương lai.

Một quan chức cấp cao của EU nói với European Pravda: "Thành tựu lớn nhất của thỏa thuận này là nó đã được thống nhất và ký kết, bất chấp quan điểm của Hungary". Hungary vẫn đang thể hiện quan điểm trung lập trong chiến sự Nga - Ukraine và không hỗ trợ cho Kiev trong cuộc chiến với Moscow.

Ngoài ra, hai nước EU là Litva và Estonia vào cùng ngày cũng đã ký các thỏa thuận an ninh riêng với Ukraine.

Trước đó, 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp và Đức, đã ký kết các hiệp ước tương tự với Ukraine.