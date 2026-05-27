Ukraine gửi thư khẩn cho Tổng thống Trump sau cảnh báo đanh thép của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Kyiv Independent ngày 27/5 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảnh báo về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không ngày càng trầm trọng của Ukraine, đặc biệt là khả năng đối phó tên lửa đạn đạo.

"Liên quan đến phòng không để đánh chặn tên lửa, chúng tôi trông cậy vào bạn bè của mình. Liên quan đến phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, chúng tôi gần như hoàn toàn trông cậy vào Mỹ”, bức thư nêu rõ.

Giới chức Ukraine lo ngại nguồn cung hạn chế tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống khác do phương Tây cung cấp khó có thể đối phó với những cuộc tấn công của Nga.

“Thật sự rất khó khăn khi nói đến phòng thủ chống tên lửa đạn đạo", một nguồn tin tiết lộ.

Theo nguồn tin chính thức, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã chuyển bức thư đến Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nghị sĩ Quốc hội.

Bức thư cũng phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của Kiev về những khó khăn trong việc mua vũ khí thông qua chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), cho phép các đồng minh NATO tài trợ việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

"Tốc độ giao hàng hiện tại thông qua chương trình PURL không còn theo kịp thực tế của mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt. Tôi đề nghị sự giúp đỡ của các vị trong việc bảo vệ không phận Ukraine khỏi tên lửa Nga", bức thư viết.

"Thay mặt nhân dân Ukraine, tôi trân trọng đề nghị Tổng thống và Quốc hội Mỹ tiếp tục hành động, giúp chúng tôi đảm bảo công cụ bảo vệ quan trọng để chống lại Nga - tên lửa Patriot PAC-3 và các hệ thống bổ sung - để ngăn chặn tên lửa đạn đạo của Nga và các cuộc tấn công tên lửa khác của Nga”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Trong thư, ông Zelensky nói rằng không phận Ukraine có thể được bảo vệ. "Phần lớn tên lửa của Nga có thể bị chặn đứng”, ông nói.

Các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga đã cho thấy sức ép ngày càng tăng lên hệ thống phòng không của Ukraine. Không quân Ukraine ước tính lực lượng Nga đã phóng 90 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Oreshnik và 600 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm 24/5.

Ngày 16/4, Tổng thống Zelensky đã chỉ thị Tư lệnh Không quân Mykola Oleshchuk khẩn trương liên lạc với các nước đối tác, vốn cam kết cung cấp tên lửa Patriot và các thiết bị phòng không khác trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Ukraine tiếp tục giảm.

Chỉ thị này được đưa ra sau cảnh báo của ông Zelensky rằng nguồn cung cấp tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đã xuống mức nguy cấp.

Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine và công khai đe dọa làn sóng tấn công tầm xa mới, bao gồm cả các cuộc tấn công vào những nơi mà Moscow mô tả là "trung tâm ra quyết định" của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập - khiến 21 người thiệt mạng.

Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.